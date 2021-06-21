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研究顯示 COVID-19 疫情逆轉青少年心理狀態

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Alan Chen】

為了調查 COVID-19（武漢肺炎、新型冠狀病毒）對社會各種層面的影響，英國蘭開斯特大學（University of Lancaster）與加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）合作，針對英國境內 886 名 10~16 歲，疫情前即擔任團隊研究對象的青少年，於疫情期間的心理影響。

這項研究於 6 月 17 日刊登在《青少年健康期刊》（Journal of Adolescent Health），研究結果顯示，疫情前心理狀態健康的青少年，經過一年疫情封鎖後，出現明顯情緒和行為問題，包括過動、和同儕間溝通交往能力下降等，並對關懷、幫助他人等「利社會行為」（Prosocial activities）也出現明顯下降趨勢。

相反的，疫情前心理狀態較不穩定的青少年，疫情期間情緒和行為反而較穩定，打架、霸凌及爭吵行為大幅降低，研究團隊認為也許與在家隔離期間，與家長相處時間增加有關。

研究也指出，家庭的社會經濟條件，對青少年面對疫情期間的情緒變化也有較大的影響。單親家庭且獨生的青少年，在疫情期間的心理負面影響程度最大，感受孤獨的比例也最高。而收入較高的家庭，青少年的過動或行為問題，程度也小於收入較低的家庭。

「青少年階段是人類身心發展最重要的階段，因此疫情期間的有害影響，除了立即行為和心理問題，也可能會對長期身心發育造成重大偏差。」研究團隊主任 Yang Hu 博士指出，比起成年人在疫情期間的身心影響，針對青少年的研究目前比較少，因此團隊的這項研究，對於政府因應青少年疫情期間心理影響的政策，會有相當幫助。

「我們研究後認為，針對青少年的心理問題，必須要特別擬定，畢竟現階段的社會安全網，都是以成年人身心狀態為標準。」共同作者英屬哥倫比亞大學 Yue Qian 博士表示，針對成年人的協助方式，對青少年並沒有太大幫助，因此政府需要特別為青少年擬定相關政策協助。

針對 COVID-19 這場世紀疫情，世界各國除了疫苗、病理和療法研究，對社會各種層面的短、中、長期影響，也需要各方專家長時間研究，讓社會盡快找到與病毒共處的模式。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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