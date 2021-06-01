印尼古珊瑚大發現 世界最長地震竟持續32年

【文‧林妤柔】

大多數地震會持續數秒至數分鐘，但其他地震會緩慢持續數天、數週甚至數月，以地表感受不到的低頻率不斷震動。新加坡研究人員發現有史以來最緩慢的地震，已持續 32 年。

地震是由兩個板塊進行相對運動時，會產生擠、壓、扭等作用力，這些力量會累積在板塊之間，直到聚集能量超過板塊間岩石能承受的程度時，就會產生錯動或破裂，同時將熱跟地震波釋放出來。

除了一般常見的地震，有種名叫「慢地震」的特殊地震類型。慢地震的作用時間將持續數小時甚至數個月，有些紀錄持續長達三年；在這段期間斷層將緩慢溫和的滑動，以釋放地底能量，只有極敏感的設備才檢測得出震動。

新加坡南洋理工大學的研究人員正在調查印尼蘇門答臘島海岸的古代珊瑚結構，叫做「微環礁」。這些珊瑚生長緩慢，可當作海平面和陸地海拔變化的紀錄。

研究小組發現，微環礁 1738 年和 1829 年間基線正常，當時微環礁以每年 1~2 公釐的速度穩定下沉，但 1829 年左右下沉速度突然增快，每年下沉高達 10 公釐，一直持續到 1861 年左右。研究人員認為，速度換檔時期從過去研究來看，是跟構造學有關，這也表示當時發生長達 32 年的慢地震。

這場持續數十年的慢地震，是人類迄今發現持續時間最長的地震，據悉，這次地震可能促成 1861 年規模至少 8.5 級的毀滅性大地震，奪去成千上萬人的生命。研究人員認為，若能更有效監測這些慢速滑移事件，未來就能提前為這些大地震設立好預警系統。

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