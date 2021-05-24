最強生物水熊蟲高速槍擊還能活 但科學家找到死亡臨界點了

【文‧林妤柔】

地表最強生物水熊蟲（學名：Tardigrades）不只抗輻射、抗缺水、抗高溫，就算人類滅亡仍能活下去。最近科學家發現，這些頑強小生物還有超強的外掛功能，即使被槍打中，也可以活下去。

《科學》（Science）報導，這項研究靈感來自以色列創世紀號（Beresheet）登月探測器 2019 年墜毀月球表面，船上攜帶上千隻沉睡的水熊蟲，只要有一點水，牠們就可能在未來某日甦醒。

這種身長不超過 1 公釐的微小動物生存能力相當強，不管海溝深淵、熱帶雨林、南極、泥火山、空氣稀薄的高山，甚至高輻射劑量的外太空等地都可以生存。當沒有食物、沒有水甚至沒有氧氣時，牠們會停止所有新陳代謝進入隱生狀態，等待好時機再「復活」。

為了得知水熊蟲到底多頑強，英國肯特大學研究人員決定測試水熊蟲高速重擊下是否也能生存。他們先餵食水熊蟲，凍成「tun state」冬眠模式，這時水熊蟲的新陳代謝會下降到正常速度的 0.1%。之後研究人員使用兩段式輕氣槍（two-stage light gas gun），以不同速度向水熊蟲射擊，這種槍速比一般槍枝要高。

結果發現，水熊蟲可承受每秒近 900 公尺的撞擊力道，相當於 1.14 千兆帕（gigapascals）撞擊壓力，如果壓力更高、撞擊力道更強的情況下則死亡。

科學家告訴《科學》，以色列創世紀號（Beresheet）探測器的水熊蟲墜落時的衝擊壓力，恐怕超過這程度，所以不會活下來

作者寫道，即使低速和中速撞擊後倖存的水熊蟲，比從冷凍狀況復甦的對照樣本需要更長時間修復，代表「水熊蟲必須克服一定程度的內部損傷」，目前也還不清楚活下來的水熊蟲能否繼續繁殖，但也是未來可研究的主題。

此研究結果對「胚種論」也有相當重要的影響，理論認為，生命是在一些行星、衛星的小行星遭撞擊後彈射到宇宙，透過隕石在宇宙各地旅行。研究作者認為，胚種論執行有困難，但並非不可能。

研究人員猜測，當小行星撞擊地球時彈出約40%岩石和碎片，並以夠低速度撞擊月球，使水熊蟲能存活；從火星到火星衛星「火衛一」（福波斯，Phobos）也可能是類似情況下存活。

目前發現只適用水熊蟲，其他生命形式好比微生物，可能是在更高撞擊速度下生存。

作者認為，這項研究還對探測其他行星生命產生影響，當太空船經過有「水世界」（water worlds）的地方，例如木星衛星「木衛二」（歐羅巴，Europa）和土星衛星「土衛二」（恩克拉多斯，Enceladus）時，可從太空船噴出冰煙流（icy plumes），收集跟水熊蟲有相同耐力的潛在生物，而不會殺死牠們。

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