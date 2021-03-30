追蹤到羅馬時代 歐洲乾旱 2 千年來最嚴重

【文‧黃嬿】

由於春雨減少，加上去年無颱風侵襲，台灣正面臨 56 年來最嚴重乾旱，現在多縣市準備實施限水措施，缺水危機危及台灣半導體產業還登上國際版面。不只台灣缺水，這幾年歐洲也面臨嚴重乾旱危機，英國劍橋大學領導的國際團隊針對歐洲橡樹圖譜的分析發現，現在歐洲地區正處過去兩千年來最嚴重的乾旱。

歐洲最近的夏季乾旱和熱浪給生態和經濟造成毀滅性的後果，科學家已預期，隨著全球氣候繼續變暖，這種後果將進一步惡化。劍橋大學科學家想重建歷史，在更大的時間尺度上來評估最近幾年的乾旱異常程度。

科學家表示，過去氣候的研究，都局限於溫度，然而樹環中的穩定同位素可以提供長期以來水文氣候變化的年解析和絕對日期等資訊。研究發現，過去五個夏天對中歐地區而言是非比尋常的。

科學家使用可追溯到羅馬時代的 147 顆歐洲橡木中活樹和枯木的年輪數據，確定長期乾燥的趨勢，這種趨勢在 2015 年突然增強，超過 2 千年來所見。

科學家表示，在 2,110 年裡，樹木年輪的同位素數據顯示出夏天非常潮濕的年份，例如西元 200、720、1,100 年，以及夏天非常乾燥的年份如西元 40、590、950、1510 年。整體來看，過去 2 千年來歐洲愈來愈乾燥。

特別是這五年。從 2015~2018 年的樣本顯示，最近的夏季乾旱狀況遠遠超過過去 2,110 年。報告指出，數個世紀以來降雨緩慢但顯著的下降趨勢，在最近幾年出現急劇下滑的現象，這對農業和林業是一大警訊，而中歐大部分地區前所未有的森林枯竭證實這樣發現。

科學家將最近異常乾燥的夏季，歸咎於人為氣候變暖以及高速氣流相關變化的結果。報告指出，「氣候變化並不代表到處都會變得乾燥，有些地方可能變濕或變冷，但是極端條件將變得更加頻繁，這可能對農業、生態系統和整個社會造成毀滅性的破壞。」

劍橋這項研究建立從羅馬時代到現在中歐夏季水氣候條件，視為最大、最詳細的資料庫，研究結果發表在《自然地球科學》期刊。

美國也做了類似研究，也證實目前美國西部正處於嚴峻乾旱，科學家預計長期情況只會惡化。根據美國乾旱監測機構的數據，西部近四成的郡處於極端乾旱狀態，只有一成地區倖免。

美國科學家從對濕度敏感的樹年輪來尋找證據，並以該時代的歷史文獻為後盾，發現 16 世紀美國西南部發生持續數十年的特大乾旱事件。這場特大乾旱至少在 1,200 年中是該地區最嚴重的事件，而第二大乾旱危機就發生在過去 20 年。1980~2020 年乾旱造成將近 2,500 億美元損失，造成 3 千人死亡，是美國最昂貴、第二大致命的自然災害。

乾旱給飲用水和西部農業帶來巨大壓力，現在美國 8 州已開始採用雲播種技術增加降雨。但是雲播種要成功需要許多條件配合，譬如低溫環境，科羅拉多大學研究員悲觀認為，氣候危機是乾旱的主因，面對乾旱幾乎沒有任何緩解措施，這很可能是美國西方未來命運的先兆。

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