下一代太陽能溫室不影響光合作用 發電種菜兩不誤

【文‧Daisy Chuang】

有別於現在常見、湛藍色的矽晶太陽能板，有機太陽能技術可以製成透明模組，也更加靈活可撓，想見應用範圍更加廣泛，能化身太陽能窗戶又或是變成溫室的「玻璃」，不過太陽能板跟植物同為吸收「日光波長」轉換成「能量」，太陽能模組會是阻撓植物光合作用的絆腳石嗎？

太陽輻射的光譜中，主要的成分大多是可見光到遠紅外，每種波長對於植物光合作用影響也不盡相同，通常植物主要吸收 400~520nm 藍色光線，以及 610~720nm 紅色波長，綠光相對不那麼關鍵，而常見的太陽能板波長則在落在 400~700nm，顯然兩者重疊。

而這便是有機太陽能的優勢所在，我們可以透過調配成分、改變有機太陽能的吸收光譜，理論上來說，未來便能打造一座新一代太陽能溫室，上方的太陽能板發電之餘，還能允許植物光合作用所需的光通過，讓底下的植物自然生長。

過去在美國北卡羅來納州立大學的研究中，以三種不同的氣候區域模型展開研究，設想在不同氣候環境種植溫室番茄，並加以計算所需的電力與適合溫度，其中若在日照豐沛的亞利桑那州建設有機太陽能溫室種植番茄，不僅可以實現能源中和（energy neutral），也只會阻擋植物所需 10% 的光。

（Source：北卡羅來納州立大學）

這次團隊則進一步延伸，來看看植物的生長狀況。團隊固定環境溫度、水量、肥料與二氧化碳濃度條件後，再藉由白光、三種濾光片組合，來測試紅冠萵苣的生長情形，30 天後團隊再比較蔬菜葉片數量、大小、重量、抗氧化劑等植物健康指標，發現紅冠萵苣「來者不拒」不挑食，成功健康長大。

論文共同作者 Brendan O’Connor 認為，我們在對照組和實驗組間並沒有發現太大的差異，而且在不同的濾光片組合也沒有發現顯著的差異。團隊指出，研究下一步，將測試對蕃茄等其他農作物的影響。

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