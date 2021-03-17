從西班牙流感找答案 COVID-19 寶寶前途堪憂？

【文‧黃嬿】

新冠肺炎（COVID-19）是二戰以來最大規模浩劫，科學家認為疫情不會因感染趨緩就終結，很可能在人類身上留下長久傷疤。愈來愈多研究開始複製 1918 年西班牙流感大流行後對胎兒終生影響的研究，當時已有許多研究發現，西班牙流感期間成長的胎兒，往後可能經歷較低收入和較高的疾病風險，呼應胎兒起源說，懷孕狀況不佳不僅會影響母親，還會損害後代。

西班牙流感是由 H1N1 流感病毒引起的，自 1918 年以來，所有 A 型流感大流行都是由該病毒的後代引起。科學家認為，西班牙流感的長期影響遠遠超出疾病造成的直接人口損失。

一項針對 1960~1980 年十年期美國人口普查數據發現，1919 年出生的嬰兒與其他時間出生的人相比，出現較低教育程度、身體殘疾率增加、收入較低、社會經濟地位較低等特徵。在瑞士、巴西及刊登在《健康經濟學期刊》（Journal of Health Economics）的台灣研究也發現類似結果。

南加州大學研究團隊針對 1918 年西班牙流感大流行，和以前的冠狀病毒疾病，例如 2002 年的 SARS 和 2012 年的 MERS 案例推測，孕婦受到 COVID-19 感染可能會增加嬰兒健康和過早衰老的風險。研究人員說，1918 年受到流感影響的胎兒，成年早期死亡率更高，50 歲以後患糖尿病、缺血性心臟病和憂鬱症的患病率也更高。

科學家認為，孕婦被病毒感染可透過多種途徑影響胎兒，直接透過胎盤傳播之外，孕婦產生強烈的免疫系統反應會導致孕婦體內發生廣泛的炎症，干擾子宮內新陳代謝並對發育產生負面影響。

當孕婦釋放炎性細胞因子時，這些因子會在出生前和透過母乳傳播給嬰兒，當嬰兒的炎性細胞因子升高時，以後發生發育問題的風險就會增加。

另外一項研究針 1998 年魁北克冰風暴對產婦壓力的影響，發現當年出生的兒童在人格特質、行為、運動發育、身體發育、智商、注意力和語言發育都有顯著差異。最近《刺胳針》（The Lancet）一篇臨床發現，一名患有輕度 COVID-19 症狀產婦生出的嬰兒有嚴重心血管疾病，推測嬰兒疾病與產前暴露於 COVID-19 產生的高炎症反應有關。

除了感染帶來的直接風險，懷孕期間的營養、經濟和心理壓力都會對胎兒不利，壓力也會讓孕婦釋放炎性細胞因子。目前尚無關於母親在懷孕期間感染 COVID-19 對嬰兒影響的長期證據，疫情發展一年後，科學家已開始注意到這個問題，並準備對此展開研究，但這些 COVID-19 寶寶日後是否真的與人生勝利組無緣，可能還要數十年後才有答案。

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