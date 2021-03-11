春秋兩季消失 本世紀末北半球半年是夏天

【文‧黃嬿】

雖然今年冬季較往年明顯，但看長期趨勢，冬季時間愈來愈短且愈來愈溫暖，秋天也不明顯，只感受到愈來愈熱的夏天，穿短袖的時間也愈來愈長。最近有研究發現，夏天的確在變長，到 2100 年北半球可能有半年都是夏天，可能會對農業、人類健康和環境產生深遠的影響。

夏天愈來愈長，原因就是地球在變暖，擾亂季節平衡。研究人員將夏季的開始定義為該時段內最熱的 25%，而冬季則以最冷的 25% 溫度開始，使用 1952~2011 年每日氣候數據，測量北半球四季長度和季節開始的時間變化，接著使用已建立的氣候變化模型預測未來季節的特性。

研究發現，全球變暖，夏季越來越熱，冬天更短和暖和。夏季平均從 78 天增加到 95 天，而冬季從 76 天減少到 73 天。春季從 124 天減少到 115 天，秋季從 87 天減少到 82 天。春季和夏季開始較早，秋季和冬季開始較晚。其中又以地中海地區和青藏高原的季節週期變化最大。

研究人員表示，如果這些趨勢繼續下去，人類緩解氣候變化也沒有作為，到 2100 年冬季將持續不到兩個月，春季和秋季的時間也將縮短。

先前已有類似研究發現同樣趨勢。美國氣候科學家檢查過去兩個 30 年，分別是 1960~1989 年和 1990~2019 年一年最熱和最冷 90 天發現，定義前 30 年最熱溫度在最近 30 年又增加幾天，定義前 30 年最冷溫度的天數減少。

且科學家針對全球 6 千個氣象站，發現大多數站點都出現更長夏季，以及較短的冬天。高緯度地區的冬季天數縮短幅度最大，但南加州和南佛羅里達州的部分地區冬季也明顯縮短。

他們還發現，越靠近海洋，夏天越長。這是有道理的，因海洋急劇變暖，並對氣候產生巨大影響。此外還有城市熱島效應，導致城市的夏季比附近的農村地區更長。

季節的變化會帶來重大的環境和健康風險。例如，鳥類改變遷徙方式，植物生長季節錯亂。這些變化會在動物及其食物來源之間造成失衡，從而破壞生態群落。季節性變化也會給農業造成嚴重破壞。

季節的這種轉變可能導致更嚴重的天氣事件。炙熱的夏天時間更長，高溫事件將更加頻繁和加劇，包括熱浪和野火。而更溫暖、更短的冬季可能增加氣候不穩定，如寒流和冬季風暴，如最近德州暴風雪等極端氣候事件更頻繁發生。研究發表在《地球物理研究通訊》（Geophysical Research Letters）。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】