新冠病毒直攻心臟 研究：輕症也逃不了

新冠肺炎(COVID-19)進入疫苗階段,但全球有另外一個棘手問題是,患者康復後的長期後遺症仍陰魂不散,特別是癒後仍出現心臟問題,甚至也發生在症狀很輕的年輕人,影響運動能力。科學界已對這些長期症狀展開研究,最新研究發現,新冠肺炎的病毒(SARS-CoV-2)會直接攻擊心臟,尤其是心肌細胞。

新冠肺炎雖視為呼吸系統疾病,但經過一年下來,發現高比例患者出現明顯的心血管併發症。病情嚴重的人經常表現心臟不適症狀,患有潛在心臟疾病的人如果感染,更有可能加重病情,原本很健康的急性患者,出現心律不整的現象也很普遍。

即使康復後也沒痊癒,從嚴重 COVID-19 症狀康復的患者,多達四分之三在核磁共振成像還可看到無症狀的心臟炎症,因此研究人員推測,患有輕度心肌炎的人可能比預期更多。

科學家原本認為,導致心臟疾病的原因是人體免疫系統對感染反應過度,將稱為細胞因子的炎性分子釋放到血液,這種所謂的「細胞因子風暴」會損害包括心臟等多個器官。

但研究人員仍然不確定心臟症狀是否是人體對感染有反應時,導致嚴重發炎的結果,還是病毒直接破壞負責肌肉收縮的心臟細胞,稱為心肌細胞。

科學家為了找到答案,從嚴重心肌炎的 COVID-19 患者的屍體解剖開始,試圖找到心肌細胞的 SARS-CoV-2 證據,以確定病毒是否進入細胞。結果顯示病毒的確出現在細胞內,隨後研究人員使用幹細胞對人類心臟組織進行工程改造以模擬感染,這些體外模型使研究人員能明確證明病毒如何感染心肌細胞。

結果發現,病毒可進入並在心肌細胞內複製與破壞,即使沒有炎症,仍然發生細胞死亡,而對心肌細胞產生的損害會干擾收縮,導致嚴重併發症和長期症狀。科學家說,炎症反應也有影響,但並不是造成心臟損傷的最初原因。

研究人員表示,SARS-CoV-2 似乎以一種不尋常的方式影響心臟,這與其他病毒不同。總體來看,對其他病毒有反應的免疫細胞通常造成短期症狀,這可以透過支持治療解決,但在 COVID-19 心臟病患者看到的免疫細胞,可能導致長期後果的慢性疾病。最近一項研究發現,出院後幾個月內又住院的 COVID-19 患者有 50% 持續承受某種形式的心臟損害。

科學家說,目前尚不清楚這種心臟損害持續多久,或對未來的心血管健康有何影響。但了解 COVID-19 如何損害心臟,以及工程化的心肌細胞可能對將來的研究,以及發展治療方法很有用。研究已發表於《美國心臟病學會期刊》(Journal of the American College of Cardiology)。

