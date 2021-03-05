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新冠病毒直攻心臟 研究：輕症也逃不了

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/quapan CC By 2.0）
（首圖來源：Flickr/quapan CC By 2.0）

【文‧黃嬿】

新冠肺炎（COVID-19）進入疫苗階段，但全球有另外一個棘手問題是，患者康復後的長期後遺症仍陰魂不散，特別是癒後仍出現心臟問題，甚至也發生在症狀很輕的年輕人，影響運動能力。科學界已對這些長期症狀展開研究，最新研究發現，新冠肺炎的病毒（SARS-CoV-2）會直接攻擊心臟，尤其是心肌細胞。

新冠肺炎雖視為呼吸系統疾病，但經過一年下來，發現高比例患者出現明顯的心血管併發症。病情嚴重的人經常表現心臟不適症狀，患有潛在心臟疾病的人如果感染，更有可能加重病情，原本很健康的急性患者，出現心律不整的現象也很普遍。

即使康復後也沒痊癒，從嚴重 COVID-19 症狀康復的患者，多達四分之三在核磁共振成像還可看到無症狀的心臟炎症，因此研究人員推測，患有輕度心肌炎的人可能比預期更多。

科學家原本認為，導致心臟疾病的原因是人體免疫系統對感染反應過度，將稱為細胞因子的炎性分子釋放到血液，這種所謂的「細胞因子風暴」會損害包括心臟等多個器官。

但研究人員仍然不確定心臟症狀是否是人體對感染有反應時，導致嚴重發炎的結果，還是病毒直接破壞負責肌肉收縮的心臟細胞，稱為心肌細胞。

科學家為了找到答案，從嚴重心肌炎的 COVID-19 患者的屍體解剖開始，試圖找到心肌細胞的 SARS-CoV-2 證據，以確定病毒是否進入細胞。結果顯示病毒的確出現在細胞內，隨後研究人員使用幹細胞對人類心臟組織進行工程改造以模擬感染，這些體外模型使研究人員能明確證明病毒如何感染心肌細胞。

結果發現，病毒可進入並在心肌細胞內複製與破壞，即使沒有炎症，仍然發生細胞死亡，而對心肌細胞產生的損害會干擾收縮，導致嚴重併發症和長期症狀。科學家說，炎症反應也有影響，但並不是造成心臟損傷的最初原因。

研究人員表示，SARS-CoV-2 似乎以一種不尋常的方式影響心臟，這與其他病毒不同。總體來看，對其他病毒有反應的免疫細胞通常造成短期症狀，這可以透過支持治療解決，但在 COVID-19 心臟病患者看到的免疫細胞，可能導致長期後果的慢性疾病。最近一項研究發現，出院後幾個月內又住院的 COVID-19 患者有 50% 持續承受某種形式的心臟損害。

科學家說，目前尚不清楚這種心臟損害持續多久，或對未來的心血管健康有何影響。但了解 COVID-19 如何損害心臟，以及工程化的心肌細胞可能對將來的研究，以及發展治療方法很有用。研究已發表於《美國心臟病學會期刊》（Journal of the American College of Cardiology）。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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