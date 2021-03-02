疫苗護照成出國通行證？科學家反對

【文‧黃嬿】

抗疫期進入疫苗階段，許多產業與國家開始期待儘早恢復商業活動，他們仰賴的就是疫苗護照。現在美國、英國和歐盟正在考慮是否引入數位護照，讓公民證明已接種疫苗，用於出國旅行、進入餐廳和酒吧等場所，但公衛專家與醫生皆對疫苗護照持反對態度。

美國總統拜登（Joe Biden）上任第一天，公布長達 200 頁的國家新冠病毒大流行策略，其中一項就是評估新冠病毒（COVID-19）疫苗與國際疫苗接種證書連結，並製作數位版的可行性。

依靠旅遊業的歐盟國家和阿拉伯國家一直是護照的最大推動者。當歐洲理事會正討論歐盟疫苗於 27 成員國下一步措施時，英國首相已下令審查疫苗護照。瑞典和丹麥已經宣布電子證書，讓攜帶者出國旅行、參加體育或文化活動，甚至在丹麥餐館用餐。冰島不是歐盟成員國，而是申根旅行區的一部分，冰島從 1 月開始頒發數位疫苗接種證書，簡化各國間旅行。

支持者認為，隨著各國準備在未來幾週內放鬆公共衛生措施，數位護照可幫助刺激經濟復甦。尤其受病毒打擊特別嚴重的航空業，代表來自全球 290 多家航空公司的國際航空旅行協會（International Air Travel Association，IATA）已看到越來越多航空公司註冊他們開發的 IATA Travel Pass。

但公共衛生專家與醫生皆反對疫苗護照，主要原因是認為當下科學證據不夠。倫敦女王瑪麗大學的臨床流行病學家 Deepti Gurdasani 博士就說，「我們對疫苗在預防不同國家流行的幾種變體的感染，甚至無症狀性疾病的有效性方面知之甚少。」認為疫苗護照可能無意間用來為度假者提供假保證。

現在的病毒變種的確令人擔憂，現在紐約市與突變有關的新冠狀病毒變種正在增加。這種變種最早於 2020 年 11 月在紐約出現，2 月佔紐約感染病例 25%。科學家擔憂，這種突變可能會降低某些抗體中和或滅活病毒的能力，並可能降低 COVID-19 疫苗的效力。

此外，大多數國家沒有足夠疫苗達群體免疫，現在獲得疫苗方面高收入國家和低收入國家之間的明顯鴻溝，科學家擔憂，類似疫苗護照的證書將進一步歧視這些人群。經濟學人智庫（EIU）1 月報告預計，發達經濟體的成年人口將在明年中接種疫苗，許多中等收入國家要等到 2023 年初，某些低收入國家要等到 2024 年。

牛津大學人口科學家認為，當下各國需要對疫苗護照多方面進行更廣泛的討論，包括免疫科學到數據隱私、技術挑戰，以及使用方法的道德和合法性。

根據法新社（AFP）統計，截至 2 月 25 日，全歐洲至少有 1,017 萬人接受兩劑疫苗接種，僅佔人口 2.3%。到目前為止，全球 78 億人只有 2.22 億次接種，五分之一生活在尚未開始接種疫苗的國家。

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