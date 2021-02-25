物價沒漲為何錢愈變愈薄？世紀之圖解開通膨謎團

【文‧黃嬿】

很多人可能感覺到，生活成本明明漲很多，但為何通膨率一直沒有達到央行目標？真實原因是真正漲價的都不是表面看得到的物質，而是非物質商品，而這些商品正是所謂富人階級的新符號，其他向富人階級看齊的人，也向這些商品大舉支出，相對物質商品價格微幅上漲，通貨膨脹實際在上演兩極世界。

一張圖解開這 20 年的通貨膨脹謎團。人們譽為本世紀最重要的經濟圖表，是一張美國企業研究所著名的通貨膨脹圖，計算從 1998 年到 2018 年 14 種商品和服務的價格，以及平均工資和總體消費者價格指數的趨勢，顯示這 20 年來，諸如新車、服裝和電視之類的消費品已變得越來越便宜，但醫療保健和教育服務價格上漲超過 100%。

最近經濟學家更新圖表，顯示某些服務和商品價格繼續走高的趨勢。根據最新計算，2000 年 1 月至 2020 年 12 月的最近 21 年，總體通脹率為 54.6%，得出的年復合增長率為 2.2%，非常接近美聯儲的既定通脹目標。

其中有 7 種商品和服務的通貨膨脹率超過平均，如醫院服務、大學學費、兒童保育、住房都出現不成比例的增長，漲幅都在 100% 以上，遠超過平均小時工資的增長幅度。圖表顯示過去 20 年薪資漲幅 82.5%，消費物價的平均漲幅高 28%。而諸如新車、服裝、電腦軟體、玩具和電視之類的消費品變得更負擔得起，都低於薪資漲幅。

簡而言之，除了住房成本，無形服務的成本都在上升，而物質商品的成本則呈現下降趨勢。繪製圖表的經濟學家在部落格還提到，政府參與提供商品或服務的程度越大，價格隨時間的上漲幅度就越大，例如醫院和醫療費用、大學學費、育兒費用。相對於軟體、電子產品、玩具、汽車和服裝，政府資金挹注與法規相對較少，價格就呈現下降。

無形服務價格為何會上漲，原因是非物質手段已成為地位象徵，富人需求增加推動價格上漲，也反映從炫耀性消費向低調消費的轉變。Insider 分析現在的消費趨勢，指出低調消費不僅是頂尖富人的特色，且是菁英階層的消費趨勢。

美國學者 Currid Halkett 引用美國消費者支出調查的數據指出，自 2007 年以來，收入最高 1% 者的物質商品支出減少。她解釋說，上層階級和中產階級都可以擁有同樣奢侈品牌的時代，非物質手段是富人顯示自己與眾不同的方式之一。這種不起眼的消費通常不會被中產階級注意，但會吸引其他菁英階級。她說，投資教育、保健和育兒等一切都更昂貴的活動，是再現特權的途徑。

這張圖表為政府公布的通貨膨脹率揭露更多背後故事，也揭開許多人心中迷惑，非物質商品價格這幾十年來飆漲，才是大家心中錢變薄的切實感受。隨著發達經濟體財富不平等加劇，未來服務只會比物質產品更昂貴。

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