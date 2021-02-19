冰風暴讓德州電網大停電 百年酷寒癱瘓火電與再生能源

【文‧Daisy Chuang】

漫長冬季與暴風雪讓美國德州 15 日陷入大停電，超過 400 萬戶家庭無電可用，根據 PowerOutageUS 資料，至今仍有 200 萬人處於停電狀態，考量到嚴寒還會持續一到兩天，缺電災情還有可能會繼續。

目前還有 2,100 萬人、又或著是說德州近 70% 人口處在冬季暴風警報下，在供電不穩與完全沒電的狀況下，不少人只能燒柴來抵禦寒冷。在電力公司努力恢復供電的同時，社會也開始回過頭來思考為什麼會發生停電？未來面對相同狀況又要如何避免？美國萊斯大學大氣科學家 Daniel Cohan表示，野火、乾旱、風暴與嚴寒等天災都會因為氣候變遷愈演愈烈，我們得為電力系統做出更詳盡的準備。

其中德州具備美國唯一解除批發發電管制的市場，德州電力可靠度委員會（ERCOT）更是供應德州約 2,600 萬用戶的獨立電網，除了電源開發與電網及零售業，也根據供需進行電力交易與進行輔助服務，以及監管競爭市場參與者皆能公平的進出電網，無論電力系統或競價市場運轉模式，都是受各國矚目的參考對象。

殊不知 ERCOT 此次錯估風暴威力，Cohan 表示，德州電網有如一座孤島，意味著無法在最需要幫助的時候從其他州借電，同樣地，也無法送電至其他地方。

德州如今的能源供需巨大不平衡狀況還導致電價攀升，價格從一開始的每 MWh 約 20 美元，出現每 MWh 9,000 美元天價。

那麼在一片天寒地凍下，是什麼原因讓德州大停電呢？根據 ERCOT 資料，德州第一大供電主力是天然氣占 2020 年全州供電量達 45%，第二名則是風力發電，占比約 23%。而這兩大能能源在寫下百年新低的溫度中受創頗深。

通常德州冬季的發電額度約 67,000MW，夏季峰值發電量容量為 86,000MW，此次各類型的發電機組皆受到寒冷天氣衝擊。ERCOT 高階主管 Dan Woodfin 表示，ERCOT 可用發電容量下降 46,000MW，約 61% 損失來自燃煤、核能、天然氣電廠，風力發電、太陽能損失約 39%。德州州長 Greg Abbott 則表示，有 19,800MW 天然氣發電離線，風能和太陽能則約 17,200MW 掉隊。

Cohan 表示，德州電網之所以會如此脆弱，可能原因有三。首先，用電高峰多在夏季，部分發電廠會因為例行維修暫停運作，另外則是德州部分電廠嚴寒抵禦力較低，多因應酷熱夏季進行設計，因此面對嚴寒逆襲整個防備不及，最後則是為天然氣廠無法獲得足夠天然氣。

這也不是德州第一次因為嚴寒天氣停電，2011 年冰風暴也導致燃煤和天然氣電廠凍結，只是停電範圍沒有今年大。業界觀察家認為，德州發電廠的防凍作業似乎還不夠。

目前州長 Abbott 已發布緊急行政令，呼籲立法機構審核 ERCOT 對此次災害的準備和決定，以確保造成此次大停電的原因並找到長期解決方案，他推文寫到，過去 48 小時內，ERCOT 無作為只顯得不可靠，德州面臨冰天雪地和嚴寒冬季天氣時，有許多德州家庭正無電、無暖氣可用。他完全無法接受。

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