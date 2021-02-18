比爾蓋茲：寧願花錢買疫苗 也不想跟馬斯克一樣當火星人

【文‧邱倢芯】

特斯拉執行長（Elon Musk）及亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）紛紛投入太空旅行這些大氣層以外的事業之際，微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）反倒比較關心「離家較近」的事。他日前上 Podcast 節目時提到，沒有參與馬斯克與貝佐斯的太空競賽，反而比較想花錢購買麻疹疫苗挽救更多生命。

比爾蓋茲指出，從長遠來看，人們應該專注應付氣候變化，與減少廢氣排放等難以實現的綠色環保行業，如鋼鐵、肉類取得，以及水泥業都應是大眾關心的。不過他也承認，像特斯拉這類公司就做到一大部分環境改善。

比爾蓋茲表示，馬斯克建立的特斯拉，對氣候變化有相當大貢獻，也因此「低估馬斯克」不會是好主意。

只不過，馬斯克打造的事業不僅特斯拉，還有太空事業 SpaceX。SpaceX 於 2002 年創立，馬斯克最大的夢想就是利用 SpaceX 製造的火箭，2050 年時將 100 萬人送上火星。馬斯克也曾表示，他的目標是要在火星這顆紅色星球，建立自給自足的城市，確保地球人未來也能永續生存。

除了馬斯克醉心太空事業，即將卸任的亞馬遜執行長貝佐斯也同樣擁有私人太空企業「藍色起源」（Blue Origin）；貝佐斯所希望的，就是希望在月球設立基地，並打造太空殖民地。

有趣的是，同樣是科技巨頭，比爾蓋茲卻沒有興趣參與馬斯克與貝佐斯的太空競賽；他在 Podcast 節目指出，自己不是火星人（意指自己沒有興趣加入太空競賽），但「認識」許多火星人。同時比爾蓋茲也不覺得利用火箭將人送出地球會是環境變遷的最佳解決方案。

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