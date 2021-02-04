中國啟動碳交易市場 專家批像沒牙的老虎

【文‧黃嬿】

中國承諾減碳排，立下一個雄心勃勃的目標，即 2030 年之前碳排放要達到峰值，2060 年後實現碳中和，使碳足跡為零。在該計劃下，中國宣布啟動全國性的碳交易市場，鎖定全國兩千多家電力公司，而基於中國佔全球碳排放比重的三成，市場預期該系統將超越歐盟成為全球最大的碳交易市場。

中國早在測試碳交易制度，2011 年開始就在大城市與省份試行排放交易，包括深圳、上海、北京、廣東、天津、湖北、重慶和福建，主要針對的是電力公司，而剛剛宣佈的碳交易系統則是擴大到全國每年排放量超過 2.6 萬噸的電力公司，若穩定實施，2025 年將擴展到其他七個主要排放產業，包括鋼鐵、建築材料、石油化工、化學、有色金屬、造紙和航空。

《日經新聞》估計，中國僅電力行業一年就產生約 40 億噸溫室氣體，僅此一項就佔全國總排放量的 30%，如果將鋼鐵等其他七個產業包括在內，數字將超過 50 億噸。世界上最大碳交易系統的歐盟，每年的碳排總量只有 20 億噸。

諾大的宣示後，現在就看地方政府執行力，現在中國各省級政府開始為排放量大的企業設定污染上限，並允許企業從較低碳足跡的其他企業購買排放權。

據日經報導，現在中國一噸溫室氣體的平均起價為 50 元人民幣，預計到 2025 年將升至 71 元人民幣，到 2020 這十年末將升至 93 元人民幣。《Techcrunch》引據非營利組織 ChinaDialogue 的數據，對碳價格的預測相去不遠。在《中國碳定價調查》中，2018 與 2019 年度的交易量達到 21.9 億元人民幣，年增 50% 以上。

然而相較歐洲市場平均是 33 歐元，中國的碳價非常低廉。由諾貝爾經濟學家在 2017 年成立的碳價格委員會（The High-Level Commission on Carbon Price）指出，到 2020 年碳價格必須在 40~80 美元，到 2030 年碳的價格應在 50~100 美元之間才會對行為產生影響。

除了低價可能會削弱該計劃的有效性之外，對超過排放上限的企業罰款只有 20,000~30,000 元人民幣，對企業而言根本不痛不癢。

還有一個問題是對「上限」的設定，現在中國約 60% 的電力仍由煤炭提供，儘管中國承諾 2030 年將非化石燃料在一次能源消費中的比重提高到 25% 左右，並將風能和太陽能的總裝機容量提高到 12 億千瓦以上，但現階段新的煤炭計畫正在激增，據稱煤炭生產已經恢復到 2012~2014 年排放峰值時水準。強大的行業遊說團體將努力爭取有利的碳排放上限。

雖然中國一步步再執行減排計劃，但或許是為了顧全經濟，微不足道的罰款與便宜的碳價，很可能使立意良善的碳交易機制很可能會像沒牙的老虎，淪於形而上的制度，真正想要減碳排，或許政府一聲令下，直接關閉污染工廠還比較實際。

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