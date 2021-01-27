若窮國沒有疫苗 先進國家將承擔半數經損

【文‧黃嬿】

2021 年雖然有疫苗曙光，但大多數疫苗都運往先進國家，今年許多國家很有可能等不到疫苗。疫苗不平等將對經濟造成衝擊，一項新研究發現，即使先進國家普遍實施疫苗接種，若其他國家沒有疫苗，2021 年所有損失的經濟成本，半數將由發達經濟體承擔。

這項由國際商會（International Chamber of Commerce）委託進行的研究涵蓋 65 國和 35 種產業的貿易關係和供應鏈，以及估計各種疫苗接種方案對貿易和經濟產出的影響。研究發現，最極端的情況下，富裕國家今年會收到疫苗，但新興國家和發展中國家沒有疫苗，如此一來，全球經濟產值將損失 9.2 兆美元。

在可能性最高的假設下，即發達經濟體在今年 4 月底之前為脆弱人群接種疫苗，而新興經濟體和發展中經濟體將於明年初達到同水準，經濟損失會縮小為 4.4 兆美元，約佔疫情大流行之前的全球年度經濟產值的 5.7%。研究指出，如果疫苗在發展中國家的推出將繼續以目前的速度進行，先進經濟體將面臨高達 2.4 兆的經濟損失，約佔疫情之前發達國家國內生產總值的 3.5%。

報告主要作者美國馬里蘭大學教授表示，新興經濟體和發展中經濟體透過進出口貿易與發達經濟體聯繫在一起。這種貿易關係不只限於製成品，如果這些國家沒有或延遲得到疫苗，經濟將不會復甦，也無法提供發達經濟體所需的中間產品，並且對發達經濟體的貿易將會失衡。

《金融時報》稱該研究強調的是全球經濟復甦的內在聯繫，明白指出即使世界主要國家迅速為脆弱人群接種疫苗，他們仍然面臨著疫情大流行帶來的重大經濟脆弱性。

為了確保疫苗分配的公平性，世衛組織（WHO）、全球疫苗免疫聯盟（Gavi）和流行病防備創新聯盟（CEPI）於去年成立一個組織名為 Covax，目的在動員富裕國家的支持，幫助發展中與貧窮國家獲得疫苗。

根據最新發展，COVAX 預計至少有 5 千萬劑阿斯利康─牛津疫苗將可在 2021 年第一季交付給 COVAX 成員國，有望在年底前交付至少 20 億劑，包括提供 92 個低收入國家 13 億劑。但現在組織仍面臨 270 億美元資金缺口，在挪威和南非的財長要求下，20 國集團財長、經合組織及 Covax 成員國財長，將於 1 月 29 日舉行會議，討論縮小資金缺口的問題。

挪威國際發展部長表示，「如果病毒傳播時間更長，並有新突變，可能會消除我們在本國推出疫苗的影響。」美國新總統拜登上任後，決定加入 COVAX 組織，外界認為可能對計劃融資產生巨大影響。

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