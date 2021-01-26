杜拜成英國人避難所 寄望中國疫苗

【文‧黃嬿】

當全世界都在「關禁閉」度過這次百年疫情，但杜拜經不起封鎖，成為世界上第一個開放旅遊的目的地，甚至成為疫情下英國人眼中最理想的度假勝地。杜拜這場豪賭的關鍵是疫苗，去年 12 月開始阿聯酋積極開展疫苗接種運動，至今已經接種超過 200 萬人，成為繼以色列之後接種率全球第二的國家。

至於疫苗打哪來，大部分中東國家的疫苗都是來自中國國藥集團，據稱阿聯酋將最低施打年齡降低到 16 歲，沒有強迫人民施打，但選擇不接種疫苗的政府機構工作人員必須每週支付 COVID-19 檢測費用。

事實上，阿聯酋早在推出疫苗之前，部分地區早已重新開放，去年 7 月開放杜拜國門，12 月開放阿布達比，而且國外旅行者還可獲得免費病毒測試。

原因還是經不起經濟打擊。杜拜是沙漠皇宮，一切都建立在全球化之上，大型購物中心、瘋狂的建築和大量的外國工人，經濟命脈是航空、酒店和零售業，而這些都受到病毒的嚴重打擊。

杜拜早早開放國門的確營造繁榮的景觀，一篇在地媒體投書稱，「儘管世界許多國家仍在遭受大流行的影響，但阿聯酋很幸運地見證迅速反彈。大多數旅遊景點、購物中心、酒店、飯店和休閒中心都完全開放，國外遊客數量激增。此外，清真寺、教堂和寺廟為信徒敞開大門，企業也開始恢復正常狀態。因此經濟復甦應該比其他國家更快。」

的確，隨著放寬限制，杜拜熱門餐館大排長龍，12 月旅館入住率達 71%，與去年同期比僅下降 10%，且購物中心人潮回籠。旅遊業復甦也推動當地股票上漲，今年為止杜拜金融市場綜合指數已經上漲近 10%，阿布達比指數上漲 11%，而沙烏地阿拉伯指數上漲 2%，卡達上漲近 3%。

這些旅客大部分來自逃難的英國人。1 月第一週，倫敦至杜拜的航線是全球最繁忙的航線。不確定是否與英國來往有關，阿聯酋冠狀病毒的病例正在飆升，牛津大學數據是百萬分之 354，感染率遠高於鄰國沙特阿拉伯或阿曼。過去一個月每日案件數量幾乎增加三倍，迫使英國上週關閉與杜拜的旅行走廊。阿聯酋沒有發布感染的位置數據，因此外界也不知道重災區是否在杜拜。

但是阿聯酋仍然避免實行新的封鎖措施，杜拜仍然開放酒吧和其他場所，目前只禁止現場娛樂表演，一些高風險的醫療手術暫停。阿聯酋統治者阿布達比王儲稱，「我們希望隨著疫苗接種的加快，我們能夠在最短的時間內達到完全康復的水平。」但是對於阿聯酋來說，賭注很高。

阿布達比是阿聯酋首都和七國聯合酋長國中最富有的國家，擁有豐富的石油儲備財富，足以應對經濟危機，但杜拜是完全不同的故事。目前阿聯酋有 277,955 人染疫，死亡人數為 792。阿聯酋的目標是在 3 月底前為一半人口接種疫苗。即使阿聯酋加快疫苗施打速度，但穆迪投資者服務公司（Moody’s Investors Service）預計，阿聯酋經濟將需三年時間才能反彈。

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