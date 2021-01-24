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越南總理下令監視工廠排放 投書：無視房間裡的大象

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/M M CC By 2.0）
（首圖來源：Flickr/M M CC By 2.0）

【文‧黃嬿】

即使經濟成就傲視東南亞國家，但 2021 年才過沒幾天，越南就被嚴重的空氣污染侵襲，越南兩個最大的城市人口超過一千萬人，長期以來暴露於嚴重污染的空氣中。現在越南總理下狠話，誓言要改善空污，要部署監視系統鎖定排放超標的工廠。

越南的空污有多嚴重？瑞士空氣質量技術和監測公司 IQAir 表示，河內的空氣質量指數（AQI）於 1 月 6 日攀升至 185 的不健康水平，使其成為全球污染第五大城市。IQAir 去年 3 月發布的《 2019年世界空氣品質報告》稱，河內首次超過中國，是世界第七大污染最嚴重的首都。

根據《污染報告》數據，越南在西太平洋與污染相關的死亡人數中排名第四，2017 年超過 7 萬名越南人因污染而喪生，5 萬人死於空氣污染，越南每年因空污損失 108 億至 132 億美元，佔 GDP 的 5％。

造成空氣污染的來源很多，其中一個原因是運輸。越南目前擁有 360 萬輛汽車和 5,800 萬輛摩托車，主要集中在大城市，其中許多是舊車。另一個問題是來自商業和住宅建築工地的灰塵，以及城市中的舊工業場所以及燃煤電廠、水泥和鋼鐵製造商等會造成空氣污染的設施。

越南政府已經針對新車輛排放標準實施更嚴格規定、進行交通控管，對建築工地和運輸卡車的粉塵管理措施的執行、對工業排放物的監測加強，以及城市內禁止使用木炭爐等等。

最近總理阮春福把低空氣品質歸咎於大規模建設、大量私人車輛的排放以及密集的工業活動，下令國家機構監視工廠排放，並及時遏制。敦促自然資源和環境部門協助生產設施安裝自動排放監控器，並每天評估所有收集的數據。

看似決心滿滿、動作積極，但是《越南快訊》一篇投書指出，正確的診斷必須先於正確的治療，直指越南政府防治空屋是「無視房間裡的大象」，罪魁禍首應該是燃煤發電廠。據國際能源署稱，燃煤項目是越南的主要污染源，其次才是工廠、建築和運輸。

2019 年，越南消耗超過 8,400 萬噸的木炭，是 10 年前的 3.4 倍。火力發電廠消耗該數量的 64％，而其他所有部門，包括工業生產消耗其餘部分。河內和胡志明市分別被 24 家和 11 家燃煤電廠包圍，認為越南政府把錢花在監測站上無法解決核心問題。

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