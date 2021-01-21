才破夏天高溫紀錄 西伯利亞又迎14年來最長寒冬

【文‧黃嬿】

去年夏天西伯利亞才經歷過極端高溫，熱到 38℃，破歷史紀錄，結果今年一月西伯利亞東北部溫度掉到 -50℃，經歷冰火二重天的感受。氣象專家指出，即使是西伯利亞，這種異常長時間的零下嚴寒仍屬罕見現象。

AccuWeather 報導，俄羅斯東部地區薩哈在 12 月中旬就降至 -40℃ 以下，從此之後就沒有攀升至該溫度以上，昨日甚至冷到 -50℃，是該地區 15 年來最低溫，也是至少 14 年以來最長的零度以下寒冷天氣。寒冷的溫度預計將持續到 1 月底，甚至可能降至 -60℃。而薩哈的行政中心亞庫次克市位於北極圈以南，從 12 月開始溫度都在 -30℃ 以下，亞庫次克市東北約 800 公里的小地區德爾揚基爾 1 月 18 日低溫低於 -58.3℃。

當地人雖然習慣寒冷，但是經歷過 2020 年溫暖的天氣後讓他們感到措手不及。去年 9 月西伯利亞北部出現異常高溫，位於俄羅斯莫斯科以東 3 千英里的西伯利亞城鎮 Verkhoyansk 熱到 38℃，打破北極圈和西伯利亞的高溫紀錄。這些異常炎熱和乾燥的天氣導致整個俄羅斯的野火活動高於平均。

雖然西伯利亞今年冬天異常寒冷，但整體來看西伯利亞過去幾年中溫度一直在升高，北極地區的暖化速度是世界其他地區的兩倍，隨著溫度升高，積雪更快融化。由於積雪會將一些陽光反射回大氣中，讓白天的溫度保持較低，如果地面上幾乎沒有積雪，則地面會吸收陽光，溫度會上升，導致更多的積雪融化，進一步加劇全球變暖。

BBC 報導指出，2020 年比 19 世紀的平均溫度高出 1.2℃ 以上，全球程度看來，2020 年與 2016 年是歷史上最熱的兩年。2020 年更令人擔憂，原因是 2016 年是聖嬰現象讓海水變暖造成，但 2020 年出現反聖嬰現象，海水溫度更低抑制全球氣溫增長，如果沒有反聖嬰，全球溫度可能會更高。

從去年到今年冬天，北半球幾乎各地都經歷異常高溫與低溫現象，西伯利亞只是更極端。科學界普遍認為，這都與暖化有關，包括造成急凍感的極地渦旋南逸，就是平流層變暖所以引發。BBC 訪問科學家說，「一切都相互有關聯。如果氣候系統一部分發生變化，其餘部分會有回應。」

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