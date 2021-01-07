瘋搶煉鋼原料 中國祭出五年計畫

【文‧黃嬿】

中國鋼鐵生產活躍，對鐵礦石的需求也大增，但是中國自產鋼鐵遠不足以應付工業需求，因此中國下一個五年計畫，準備在海外至少打造兩個具國際規模的礦山，鎖定的地區是非洲與貿易戰的對手澳洲，此外還取消廢鋼進口禁令，全力確保煉鋼原料供應。

中國是世界最大的鋼鐵生產國，但是將近 80% 鐵礦石依賴進口，其中 60% 來自澳洲，20% 來自巴西，但不確定其中有多少是來自中國擁有股份的海外礦山。據報導，與巴西和澳洲等頂級生產商相比，中國的國內鐵礦石品質低得多。

《路透社》根據工信部發布的鋼鐵行業五年計劃，到 2025 年，中國公司持有的海外礦山進口比重應佔鐵礦石進口量的 20% 以上。還要求增加其他煉鋼資源的供應，例如鉻和錳。此外，中國將加快鋼鐵行業的併購，這將產生許多世界級鋼鐵集團。到 2025 年，預計中國排名前五的鋼鐵生產商將佔中國鋼鐵總產量的 40%。但工信部補充說，中國將嚴格限制新的鋼鐵生產，並且原則上不允許沿海地區的生產項目。

隨著強勁的生產要求，導致鐵礦石需求高漲，中國最近在鎖定原料來源上還有一項新的舉措，即解除兩年禁令，將廢鋼歸類為再生鋼原料，同時還將進口關稅降至零。但是市場認為，進口廢鋼不表示中國將大幅減少對作為主要煉鋼原料的鐵礦石的需求。

原因是進口廢鋼價格上漲以及全球廢鋼市場規模小，短期內不太可能激發鋼廠用廢鋼代替大量進口鐵礦石的動機。《南華早報》報導指出，在海運的廢鐵市場中沒有足夠的數量足以讓中國減少對鐵礦石的依賴。而且目前中國主要供應商日本的廢鋼也供應緊張，將抑制中國的進口量。

有分析師認為，過去兩到三個月全球海運含鐵廢鋼價格呈拋物線型上漲，取消含鐵廢鋼進口禁令來得太晚，以至於無法真正使中國鋼廠受益。也有人認為取消廢鋼禁令並不是替代鐵礦石，而是為了開放廢鋼市場並降溫當地廢鋼價格。此外，這項政策是出於更宏遠的碳中和計畫，由於廢料更環保，它符合中國減少碳排放的目標。

鐵礦石價格持續上漲。中國鐵礦石最大供應國澳洲和巴西鐵礦石出貨量下降，以及中國的港口鐵礦石庫存減少，導致價格再度上漲。美元貶值也帶來額外支持，也代表過去幾天中國季節性鋼材補充庫存週期已經開始。

由於對供應緊張的擔憂推動煉鋼原料現貨價格進一步升至每噸 160 美元，中國鐵礦石期貨 5 日連續第三日上漲至一週高點。大連商品交易所 5 日交割的鐵礦石交投量最大，日交易價格上漲 4%。

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