需求大增供應不順 全球航運業上演完美風暴

【文‧黃嬿】COVID-19 大流行繼續以多種方式破壞世界穩定。疫情後需求反彈碰上全球集裝箱短缺，全球疫情成就全球航運業的完美風暴，現在在世界各地港口都出現不是缺少集裝箱，就是太多集裝箱阻塞的現象，且這瓶頸正在惡化，使得從汽車零件到化妝品的所有供應鏈都面臨前所未有的挑戰。

北美集裝箱阻塞最嚴重，據《西雅圖時報》報導，上週末停泊在加州沿海有近 20 艘集裝箱船在洛杉磯和長灘等待卸貨，相比 11 月底只有約 12 艘。洛杉磯港預計本週將處理 152,000 個入港集裝箱，比去年同期多 94%。

根據總部位於哥本哈根的 Sea-Intelligence 編制的服務可靠性指數，11 月只有 50.1% 集裝箱船按時到達，低於去年同期的 80%，是自 2011 年以來最低紀錄。從亞洲到北美，準時到達率甚至下降到 30% 以下，不到全球長期平均的一半。

延誤會增加成本，引起操作麻煩，並限制貨主收入。如報導訪問一家從亞洲向美國提供 IT 設備的美國托運人表示，美國西海岸的服務可靠性降至多年來最低點，幾個月以來，即使與承運人簽訂合約，還要另外為每艘船支付每盒數千美元的保費。

全球業務橫跨四大洲的 Costco Wholesale 全球共有 803 家倉庫大小的商店，他們認為集裝箱短缺和延遲交貨的情況還將持續幾個月。Costco 財務長預計到明年 3 月左右才會緩解。英國物流業者也擔憂運費大漲的情況會抬高消費者價格，或是讓許多小企業難以承擔，破壞英國經濟。

消費者行為的轉變，尤其是西方國家，正在加劇危機。分析和數據提供商 Sea-Intelligence 的執行長也警告，當前集裝箱的不平衡狀況集中在北美，如果新冠病毒疫苗能使美國消費者迅速將支出從購買實物商品轉回旅行和餐飲住宿之類的服務，需求強度可能就不會持續。

隨著越來越多裝箱貨物在地球移動，對所有運輸設備的需求猛增。馬士基（Maersk）就稱「這是全球集裝箱運輸的完美風暴」，他們分析指出，目前美國和歐洲補貨增加需求，而遏制大流行的全球措施卻因缺乏船隻、集裝箱和卡車運輸能力而帶給整個供應鏈嚴重壓力。馬士基稱這些挑戰為「過去 75 年來最劇烈的壓力測試」。

北亞至英國航線的運價今年漲價 3 倍多，最大漲幅發生在過去幾週。北亞至北美東海岸和西海岸的運費分別上漲 114% 和 189%，這還不包含保費。

《Hellenic Shipping News》分析，由於美國和歐洲港口嚴重擁堵，明年 1 月亞洲主要航線的集裝箱運費可能還會再度上揚。但隨著 2020 下半年亞洲出口激增，主要船東正努力滿足合約要求，持續從製造商和租賃公司獲得更多集裝箱供應，將有更多運力，托運人將擁有更多議價能力推動降價，明年運費將大大低於目前。

馬士基正在部署所有可用的船隻，購買或租賃所有可用的集裝箱以減少運費波動。但他們認為，主要問題是港口容量和全球供應鏈的其他環節能否跟上。

馬士基表示，現在馬士基的船隻必須在港口外等待長達 5 天，然後才能卸下集裝箱，大幅增加返程至亞洲的計劃時間。他們還說責怪運輸公司飆升集裝箱運輸成本不公平，若不能完全恢復公共衛生和商業活動，會拖累貿易活動，全球港口的低效率現象也將持續。

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