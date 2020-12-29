中澳貿易戰沒打到痛點 澳洲經濟衝擊有限

【文‧黃嬿】

中國對一系列澳洲進口商品實施關稅和禁令，包括葡萄酒、大麥、羊肉、牛肉、煤炭、龍蝦和木材，以及銅礦石和冶煉廠用來精煉銅的銅精礦，數月下來兩國相爭各有損傷，中國也看見原料短缺，成本高漲的情況，而澳洲供應商也開始轉移出口市場，豎起多元化保護傘。

中澳戰爭受到矚目，原因是澳洲是世界少數向中國出口超過從中國進口的發達國家之一。2018~2019 財年，中國占澳洲出口總額的 32.6%，約 1,532 億澳元，其中最大的出口是鐵礦石。市場認為中澳戰爭澳洲肯定是最大輸家。

事實上也是如此，自關稅戰爭以來，澳洲出口看到暴跌。譬如 11 月中國從澳洲的銅精礦進口量連續第二個月下降，月減 34%，比去年同期暴跌 77.8%，是 2016 年以來的最低水平。2019 年澳洲佔中國銅精礦進口總量的 4.8%，僅次智利、秘魯、蒙古和墨西哥的第五大供應國。

但是中澳戰爭對中國不是毫髮無傷，如《紐西蘭先驅報》報導中國仰賴煤炭為煉鋼業提供燃料，澳洲是中國最大煤炭供應國，中國禁止從澳洲進口煤炭，加上另外一大供應國蒙古供應延遲，使中國的煉焦煤價格飆升至 4 年來最高水準，中國生產的煤炭價格飛漲，迫使中國轉向其他國家，並付出比澳洲煤炭更高的價格。

另外受到影響的像是釀酒業。由於中國業者被迫尋找國內生產的大麥，導致成本更高，或是加入玉米做成低效率的混合原料。根據澳洲農業和資源經濟與科學局研究，中澳戰爭使澳洲大麥農民損失約 3.3 億澳元，而中國由於依賴澳洲優質大麥釀造啤酒，消費市場受衝擊，可能蒙受 36 億澳元的損失。

澳洲生產商現在也有自保策略，如澳洲一些大麥農戶不是種植其他穀物，就是出口轉移到中東，釀酒商則集中精力在日本銷售更多產品。龍蝦行業也是一樣尋求其他銷售管道，包括向本土發展。

據《南華早報》報導，原本澳洲龍蝦出口每年價值 5 億美元，94% 出口到中國，Covid-19 大流行之前，西澳洲龍蝦的價格曾高達每公斤 80 美元，通常平均約為 53 美元，然而在禁令後，聖誕節前世界聞名的天鵝龍蝦每公斤只賣 34 美元，降價幅度達 36%，幾乎每天都賣光。

報導訪問澳洲農蝦業者表示，之前中國願意支付更多錢，整個市場基本上轉移到那裡，現在中澳戰爭剛剛開始，除了降價尋求本地市場，長遠來看，澳洲漁民希望在日本、美國和歐洲等市場以更高價格賣出，而不僅依靠政治善變的客戶。

澳洲經濟最大痛點仍是鐵礦石。現在澳洲對中國的出口近一半是鐵礦石，受到關稅或其他限制的商品佔 GDP 的比重很小，而中國尚未限制鐵礦石進口，是澳洲經濟未受到中國關稅影響的關鍵。

《CNBC》報導指出，中國從澳洲進口 60% 鐵礦石，並嚴重依賴此商品，中國政府保留來自澳洲的鐵礦石，原因可能是缺乏可用的替代品。

中國也知道供應多樣化的重要性，在生產自給自足路線下，目前最有可能成為新來源的國家是中國一直在投資的西非幾內亞，估計幾內亞擁有 18 億噸鐵礦石儲量，是世界最大尚未開採的礦床，現在由中國支持的某財團在幾內亞贏得 140 億美元的政府招標，2025 年之前將投入生產。屆時貿易戰的影響才是真的開始。

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