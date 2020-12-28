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幸福員工生產力更高 荷蘭研究：幸福感可訓練

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/tec_estromberg CC By 2.0）
（首圖來源：Flickr/tec_estromberg CC By 2.0）

【文‧黃嬿】

員工幸福感與生產力的關係一直是一個重要的職場議題，最近研究已經證實因果關係，如牛津大學研究發現快樂員工生產率提高 13％，甚至超過一半的美國員工表示寧可減薪以選擇更快樂的工作環境，很多人認為金錢也買不到幸福，但現在荷蘭研究顯示，幸福感是可以訓練的。

去年牛津大學賽德商學院（Saïd Business School）、麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）和鹿特丹伊拉斯姆斯大學（Erasmus Universiteit Rotterdam）針對英國電信公司客服中心進行幸福感與生產力的研究。調查發現，員工幸福時的生產率提高 13％，當員工更快樂時，他們每小時可以打更多電話，將更多電話轉為銷售，工作速度更快。

金錢真的買不到快樂。一項對情緒的研究發現，使員工感到快樂的活動，有酬工作排名倒數第二。線上專案管理軟體 Wrike 針對美國、英國、法國和德國的 1 千名員工進行的調查顯示，超過一半美國與英國員工減薪換快樂工作。而最快樂的員工最重視的是彈性工作時間和企業文化，最不快樂的員工最重視的才是薪酬。

研究還考慮當地的天氣狀況，發現天氣也會影響員工的心情。此外，研究強調，快樂的員工不是工作時間更長，他們只是在工作時間內生產力更高。

找到快樂的員工不再是可遇不可求，荷蘭鹿特丹伊拉斯姆斯大學研究團隊分析 1972~2019 年之間發表的 61 項幸福培訓研究結果發現，大多數員工的幸福感訓練都有效。

報告指出，員工參加幸福訓練課程後，幸福感平均提高 5%，而最有效的訓練方式是認知重構、目標設定、笑瑜伽、練習回顧幸福源頭、情緒意識訓練和冥想的訓練最有用。研究人員指出，「我們得出結論，對那些尋求更令人滿意的生活的人，建議採取某種形式的幸福訓練。由於快樂的員工往往會更有生產力，因此企業為員工提供這種培訓技術將是明智的。」

Facebook 全球業務部副總裁 Carolyn Everson 引用一項調查指出，有 60% 員工稱自己的工作不好或中等，認為這是美國的另一個就業危機，強調員工幸福感的重要性，他認為「更快樂的員工可以帶來更好的結果。」

新冠病毒（COVID-19）迫使企業和政府重新思考和重塑一切，將對傳統工作模式帶來很大的變革。他說，「我們必須利用這場危機，不僅是改變我們的工作地點甚至我們所做工作的機會。我們必須改變領導團隊和生活的方式，並將人類健康和幸福置於中心位置。」

而讓員工幸福的最關鍵作為是更開明的領導風格，他說疫情之後要做的不只是讓人們重新工作，各級管理者必須擺脫深深植根於辦公室文化的指揮和控制風格。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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