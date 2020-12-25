塑膠微粒污染海洋 貽貝、牡蠣和扇貝污染最嚴重

【文‧黃嬿】

塑膠微粒已確認會對人體產生影響，但程度要看涉入的量有多少，現在科學家仔細計算每種食物的塑膠微粒含量，最新研究發現，海洋生物的軟體動物，包括貽貝、牡蠣和扇貝，是所有海鮮中塑膠微粒污染最嚴重的類別。

塑膠微粒是由較大的塑膠顆粒分解產生，有些是清潔劑或美容產品的添加劑直接生產，最終透過廢水進入水道和海洋。一旦到達海洋，時常被野生動物吃下吐，常常讓動物因難以消化死亡。

科學家分析超過 50 項有關海鮮塑膠微粒污染的研究，受調查的海鮮種類涉及世界各地從魚類到貝類的各種物種，結果發現，所有樣品均含塑膠微粒，研究人員共檢測到 9 種不同類型的塑膠，聚丙烯（PP）和聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）是最常見的塑膠類型，兩者都是世界各地人們日常生活普遍使用的塑膠。

而每當人類吃海鮮時，也會把海鮮體內的塑膠一起吃進去。研究小組發現，軟體動物的塑膠微粒含量最多，每克有 0~10.5 塑膠微粒、甲殼類動物為 0.1~8.6，魚類為 0~2.9。

研究人員表示，在海鮮的腸道和肝臟等各個部位都發現塑膠微粒，而人類食用較大的魚類和哺乳動物只食用部分，但牡蠣、貽貝和扇貝是整顆吃下去，他們認為了解塑膠微粒污染特定的部位，以及人類的食用方式都是關鍵。

研究小組還發現，中國、澳洲和加拿大是軟體動物的最大消費國，其次是日本、美國、歐洲和英國。而在亞洲沿海地區被捕的海鮮出現最高程度的污染，顯示這些地區被塑膠和塑膠微粒污染最嚴重。這項研究已發表在《環境健康觀點》雜誌 。

另外刊登在《環境污染》雜誌的研究針對全球 12 國超市出售的貽貝也發現塑膠微粒，研究發現 1 克貽貝肉含 0.13~2.45 塑膠微粒。貽貝檢測到的塑膠微粒的大小在 0.003~5 公釐。

抽樣的四種貽貝是歐洲藍貽貝、綠殼貽貝、波狀金星和太平洋金星蛤，台灣的孔雀蛤就是綠殼貽貝。研究採樣的所有貽貝都是從雜貨店購買的，其中一些是養殖場，有些則是北海、地中海、大西洋、南太平洋、南中國海和泰國灣的野生漁獲物。來自北大西洋和南太平洋的貽貝樣品污染最嚴重。

塑膠使用只會有增無減，到 2060 年全世界產生的塑膠廢料預計將增加 3 倍，達到每年 155~265 百萬公噸。一旦塑膠廢料進入海洋、湖泊和河流，就有可能最終積聚在貝、魚類和海洋哺乳動物體內，最後被人類吃下肚。

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