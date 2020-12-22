空氣污染為致死因素 英國女孩判例成世界首例

【文‧黃嬿】

全世界第一個將空氣污染納入致死原因的裁決出現在英國。7 年前一名 9 歲女孩哮喘發作後死亡，經過多年後，英國高等法院判決空氣污染是女孩的死亡原因，現在這案子已成為全球頭條新聞，並可能為全球的清潔能源政策帶來改變契機。

這名 9 歲女孩住在倫敦東南部的 Lewisham，靠近英國首都最繁忙的道路之一南環路。這名女孩原本就患有嚴重哮喘，死亡前三年因哮喘導致心臟與呼吸驟停而頻繁入院，最後因心臟驟停於 2013 年 2 月於醫院過世。

2014 年調查裁決認為她是因急性呼吸衰竭死亡，但英國高等法院在新證據證明她家附近空氣污染的危險度後取消裁決。現在她的醫學死因列為急性呼吸衰竭、嚴重哮喘和空氣污染暴露。驗屍官的結論認為她是死於過度空氣污染引發的哮喘。

新證據顯示，2010~2013 年她的病程暴露於超過世界衛生組織（WHO）對二氧化氮和顆粒物設定的標準。主要來源是交通排放。這份新證據是來自英國頂尖科學家 Stephen Holgate 教授，為了尋找女孩死亡與空氣污染物程度的關係，他調查所有證據。BBC 認為，此案的重要性在於，讓這個領域的頂尖專業人士直接投入調查，成為案子的主要證人。

英國伯明罕大學環境健康和空氣品質科學家認為，這是傑出醫務人員第一次大膽直言，他查看數據與健康紀錄，認為空氣污染是造成女孩死亡的主因。不過最關鍵的還是女孩的母親，報導指出，這名女孩的母親不辭辛勞的積極尋找女兒去世的真相，如果沒有如此詳盡的調查，這個案例很難複製。

無論如何，倫敦市長 Sadiq Khan 認為這是具里程碑意義的時刻，並對女孩母親的非凡勇氣和多年行動表示讚賞。這個判例成為世界首例，裁決可能會對目前正在英國國會通過的政府《環境法案》產生影響。

現在英國政府正在實施 38 億英鎊的綠色計劃，並制定非常有企圖心的空氣品質標準。倫敦市長也積極作為，將擴大超低排放區來解決污染問題，包括市郊的南北環路，就是女孩居住的地方。此外還提高綠色稅率，促進無車運輸，以防止疫情後上班族開車通勤加劇的城市汽車污染。

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