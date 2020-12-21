不只人類活動作祟 月球引力可能暗中控制著北冰洋甲烷排放

【文‧Emma stein】人類活動排放的溫室氣體已對地球造成極大負擔，而北冰洋中的甲烷其實也隨著火山、地震等地質活動，在這千年來釋放了不少甲烷至環境，使地球處境難上加難。但現在科學家發現，除了人類與地質活動影響，月球引力很可能也在暗中控制著北冰洋的甲烷排放。

月球引力既然是自然界中最強大的力量之一（最明顯的就是控制海水漲退潮），那麼這股潮汐力會影響北冰洋海底甲烷排放強度的說法也就沒那麼意外了。

來自挪威特羅姆瑟大學（UiT）的研究人員在北冰洋海底沉積物中放置了一個測壓儀，想在 4 天實驗中測量沉積物孔隙內水的溫度與壓力隨時間的變化，結果卻注意到靠近海底的甲烷氣體會隨著潮汐變化而上升、下降。

科學家指出，當海域面臨退潮時，由於靜水壓降低，此時甲烷釋放強度會提升；反之，海域漲潮時由於水壓增高，甲烷釋放強度便降低，研究作者之一 Andreia Plaza Faverola 表示，可以發現地球系統正在以我們知道/不知道的方式相互聯繫：月球引起潮汐力，潮汐產生壓力變化，然後反過來影響海底甲烷的排放。

儘管在深海的甲烷氣體上升後可能仍困在海中，但若是淺海地區，這些甲烷進入大氣的可能性便相當高。此外，過去傳統的聲納調查大多在北冰洋採樣大量天然氣水合物，但並未觀察到有甲烷釋放，也就是說，甲烷實際釋出量可能比我們想像中還要多。

該研究甚至提出了另一個引人深思的可能性：也許海平面上升不是絕對壞事，因為較高水壓能抵消甲烷從海洋中的釋放量。新論文發表在《自然通訊》（Nature Communications）期刊。

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