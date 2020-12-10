加拿大水貂農場爆發COVID-19 西班牙動物園獅子也中標

【文‧黃嬿】加拿大哥倫比亞省一個水貂農場爆發 COVID-19，結果與丹麥一樣，也出現傳人事件，與貂皮農場有關的 8 人檢測呈陽性反應，加拿大當地動物權益保護主義者要求終止加拿大的毛皮貿易。

至今世界衛生組織（WHO）已確定 6 個報告水貂養殖場爆發新冠疫情的國家，包括丹麥、荷蘭、西班牙、瑞典、義大利和美國。現在加拿大已將感染的動物樣本送往國家外來動物疾病中心進行測試。溫哥華當地獸醫也擔憂，如果病毒跨物種傳播，則可能會出現新冠病毒的新突變。

科學家推測，貂皮農場裡的工作人員很可能是感染原始來源，如果水貂被感染，有可能在水貂之間傳播而發生病毒突變的可能性，且目前發現的許多病毒突變，可能與刺突蛋白有關，刺突蛋白是正在開發的疫苗靶標。

針對環保組織呼籲禁止毛皮貿易的訴求，加拿大農業部表示，加拿大境內只有 60 個水貂養殖場，毛皮產業要比丹麥小得多，丹麥擁有多達 1,200 座養殖場，因此沒有傳染途徑需要的集中度和密度。

現在加拿大農業部避免採取像丹麥的撲殺行動，只針對減少現場工作人員的數量，將交貨地點限定在農場門外，對員工進行發燒篩查，以及穿戴個人防護用品避免進一步感染。

動物被人類感染的事件持續上演。上個月西班牙巴塞隆那動物園的 4 頭獅子感染新冠病毒。這是大型貓科動物罕見的確診病例。第一次發生在 4 月，當時紐約布朗克斯動物園有 5 隻老虎和 3 隻獅子檢測陽性反應。南非的美洲獅和田納西州動物園一隻老虎也有感染。

像其他貓科動物，巴塞隆那的獅子表現出輕微症狀，如咳嗽。動物園 2 名工作人員也出現陽性反應，當局仍在設法找出感染鏈。

根據美國疾病控制與預防中心的數據，研究發現雪貂、果蝠、貂、倉鼠、靈長類動物和樹鼩目也可能感染新冠病毒，而最令人擔憂的傳播途徑仍然是擁擠的水貂農場，今年夏天西班牙的水貂農場也爆發病毒感染，導致大約 10 萬隻水貂被撲殺。

冠狀病毒在動物界其實很普遍，這種病毒可以感染蝙蝠、囓齒動物、鳥類和家畜，例如牛和豬，冠狀病毒也最容易引起人類疾病，包括 SARS、MERS 和 COVID-19，這次 COVID-19 大流行清楚告訴人們，當冠狀病毒從野生動物躍居到人類時，結果可能是災難性的。

最近刊登在《PLOS One》的研究發現，越南人食用的動物從野外到市場再到餐館時，攜帶冠狀病毒的可能性越來越高，而與人類最緊密接觸的動物感染率最高，如野生動物貿易商處理的老鼠為 20.7%，市場的老鼠為 32%，餐廳的老鼠為 55.6%。

研究小組還發現，人們收集和出售蝙蝠糞便為肥料的人工棲息地，約有 75% 蝙蝠感染冠狀病毒，這是自然棲息蝙蝠感染率 6.7% 十倍以上。

當被感染的動物到達市場和餐館時，通常與其他動物放在一起，在這種情況下，冠狀病毒可跨物種傳播，研究小組發現在擁擠的野生動物農場，老鼠和豪豬攜帶蝙蝠和鳥類的冠狀病毒。

了解這些病毒首先在何處，以及如何與人類接觸，對於防止未來大流行至關重要。研究人員希望這項研究結果，有助於對越南及其他地區的野生動植物貿易法規帶來重大變化，以減少新冠病毒傳播。研究人員直言，如果這項研究發現不能改變現狀，那其他事情也無力回天。

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