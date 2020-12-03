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病毒終結要等牛群免疫 花旗：發達國家明年底解脫

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/Jernej Furman CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Jernej Furman CC BY 2.0）

【文‧黃嬿】

全球新冠病毒（COVID-19）疫情蔓延將近一年，疫苗研發進度也出現大幅進展，市場投資者和分析師對這種大流行病即將結束的看法越來越樂觀。但花旗銀行研究公司（Citi Research）報告指出，疫苗接種的經濟利益可能要到 2021 下半年才能發揮。

各家銀行對疫情終結，經濟正式恢復正常的看法都是何時能達到牛群免疫，即當人群中夠多的人產生出針對某種疾病的保護措施時，便會發生牛群免疫，屆時這種疾病再也無法輕易在人群中傳播。

花旗銀行報告根據《美國預防醫學雜誌》（American Journal of Preventive Medicine）論文發表經濟看法，論文模擬在各種疫苗效力和覆蓋率情況下，每天病例下降的百分比，認為預防病毒傳播，疫苗功效至少要達到 70%，真正撲滅病毒要達至少 80% 功效。

近期公布的疫苗功效都超過預期，輝瑞與 BioNTech 和 Moderna 報告各自的候選藥物約有 95% 效力。同時，牛津阿斯利康疫苗在預防病毒方面的平均功效為 70%。

經濟學家說，發達經濟體將首先體驗到牛群免疫的經濟利益，主要原因是疫苗的量夠多，現在發達經濟體已經集體獲得疫苗預購總量的 85%。主要的發達經濟體可以在明年第二季或第三季開始廣泛分配疫苗，預期 2021 年最後一季可望形成牛群免疫。

隨著 COVID-19 疫苗接種進度持續，2021 年全球經濟增長可提高 0.7%，2022 年經濟活動恢復正常，經濟再增長 3%。發達經濟體增長速度更快，2021 年提高 1.2%，2022 年提高 3.9%。新興市場成長比較慢，主要原因是需要花更長時間等待疫苗，2021 年增長 0.1%，到 2022 年增長 2%。而低收入國家可能不得不等到 2022 年底甚至更晚才能有疫苗。

一般而言，疫苗的覆蓋率至少應達 70% 才能形成一定牛群免疫力。但是在法國、匈牙利、波蘭和俄羅斯，疫苗的接受率為 54%~59%，顯示在某些國家要透過疫苗接種達到牛群免疫時間可能會延遲。

Gemcorp Capital 首席經濟學家 Simon Quijano-Evans 預期，要使全世界獲得牛群免疫力，到 2021 年仍然至少有 16 億疫苗短缺。

高盛（Goldman Sachs）看法比花旗樂觀一點，認為大多數新興市場在 2021 年末至 2022 年中期之間可實現牛群免疫，經濟較富裕的國家和疫苗供應量較大的國家達到牛群免疫時間會比較早。

  • When will the world reach ‘herd immunity’? Citi economists weigh in

  • Vaccine is no shot in the arm yet for emerging markets

    • 【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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