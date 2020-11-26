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國旅大爆發 亞洲旅遊復甦台灣最強

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/Erik Tunestål CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Erik Tunestål CC BY 2.0）

【文‧黃嬿】

國旅大爆發，最近幾個月每到週末上路必塞車，原本沒有觀光客的城市都吸引滿滿人潮。數據也說話，美國線上旅遊公司 Booking Holdings 子公司 Agoda 表示，亞洲旅遊業復甦速度快於西方國家，主要受到國內市場推動，而復甦最好的地方就是台灣。

Agoda 執行長 John Brown 接受 CNBC 採訪時指出，亞洲旅遊業復甦主要是國內預訂增加，台灣復甦情況最好，其次是泰國及越南國內旅行。

但現在旅遊業仍然仰賴國內市場，對線上平台等旅遊服務業者而言，仍在等待國際需求回來。John Brown 說，現在全球業者目光都在關注亞洲的旅行泡沫如何執行，包括最近要實施的新加坡與香港之間的旅行泡沫。

這兩個城市原本定於 22 日開始進行無需隔離，但入境前後需進行病毒檢測的旅行措施，但隨著香港冠狀病毒病例激增，21 日宣布新加坡、香港旅行泡沫安排將延遲兩週。根據交通部長林佳龍說法，新加坡將來也可能會取消對台灣旅客的入境限制。台灣也在與越南和日本政府規劃類似方案。

台灣旅遊業可能不需要旅遊泡沫就可自立自強，由於大家不能出國，現在國內觀光人潮湧向先前相較低調的地方。觀光局 2020 1 8 月觀光人次統計，六都之外雲林縣站上冠軍，高達 786 萬人次前來，其次分別為南投縣、新竹縣、彰化縣、花蓮縣。

雲林縣 2020 1 10 月的觀光人次已超過去年整年 880 萬人次，預計至 2020 年底觀光人次將超越 1 千萬，第二名將是南投縣 764 萬人次，第三名新竹縣 706 萬人次，第四名彰化縣 705 萬人次，第五名花連縣 657 萬人次。

相較台灣人暢遊不受限，許多原本要開始推動國旅拯救地方經濟的國家，又因國內疫情蠢蠢欲動而被迫暫緩。如日本，由於最近多個城市病例急劇上升，政府擔心病毒會從主要城市傳播到農村的風險，暫停前往札幌和大阪的旅遊促銷活動，對政府幫助扶持地區經濟的計畫造成打擊。

大阪市 23 日報告 171 例新病例，之前一天有創紀錄的 286 例病例。札幌市 23 日報導每日 140 例，低於 19 日報導的197 例。東京都每日新感染病例超過 500 例，嚴重病例在 24 日達 51 例，是自 5 月解除緊急狀態以來最高，東京都知事表示，新病例中中老年人數增加，感染途徑有可能是外出就餐時感染帶回家傳播給親戚，東京將敦促酒吧和餐館縮短營業時間，同時東京政府也將考慮停止針對首都旅行的補貼措施。

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