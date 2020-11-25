當宇宙學遇上大腦神經科學 科學家發現兩者驚人相似之處

【文‧Emma stein】

來自義大利的天體物理學家與神經外科醫師發現，人腦神經元網路與宇宙星系網出現令人驚訝的相似之處，明明是完全不同的物理過程，卻可以形成非常相似的複雜組織結構。

人腦之所以能發揮作用，是因為有將近 700 億個神經元組成 1 千兆個神經連接，神經元聚集成節點、神經纖維等構成神經網路，塑造了我們的理性思維、感覺與情感，然而這些神經元僅占大腦質量比例不到 25%，其餘 75% 都是水。

巧妙的是在可觀測宇宙中，估計至少有 1,000 億個星系，所有星系都透過有形氣體塵埃或無形暗物質組成的細絲連結、分布在宇宙網這個巨大纖維結構的「節點」中，而細絲之外稱為「空洞」，幾乎沒有物體存在，並且宇宙中只有約 25% 普通物質可見，剩下的 75% 都是不可見的暗物質 / 暗能量。

義大利波隆那大學天體物理學家Franco Vazza 與維羅納大學神經外科醫師 Alberto Feletti 結合宇宙學、神經科學和網路分析方法，對兩者進行定量比較、測量微小波動的強度，發現雖然人腦神經網路與宇宙結構在大小上相差了 27 個數量級，物理過程也全然不同、波動幅度相差很大，但兩者的結構分布驚人地相似。

此外，人腦神經網路和宇宙網都展現出中心節點周圍集中連接，且兩者訊息容量頗為接近，有篇研究表明人腦記憶容量約 2.5PB，而 Franco Vazza 另一項研究表明，儲存宇宙資訊所需的容量約 4.3PB。粗略地說，我們似乎可以將存儲在人腦中的所有訊息（比如一生經歷）編碼為四散宇宙的星系。

這並不是說宇宙是個大腦或具有感知能力，但控制兩者結構增長的機制很可能相當類似，如果能有新的分析技術，將幫助我們更理解這兩個系統隨時間演變背後的動力學。新論文發表在《Frontiers in Physics》期刊。

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