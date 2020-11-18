破壞腸道細菌 研究：幼兒服抗生素日後恐患更多病

【文‧黃嬿】

抗生素除了濫用會產生抗藥性之外，看起來是一個安全的藥品，但使用在 2 歲以下幼兒可能會帶來終生影響。最新研究發現，接受抗生素治療的 2 歲以下兒童，以後生活更有可能患有多種疾病。

《梅奧診所學報》（Mayo Clinic Proceedings）論文的研究人員分析 Rochester 流行病學計畫（Rochester Epidemiology Project）超過 14,500 名兒童的數據，該計畫是一項長期研究，分析美國明尼蘇達州和威斯康辛州志願者的病歷。研究中約 70% 的兒童至少接受一種抗生素，大多數接受多種抗生素。

研究發現，2 歲以下幼兒接受多種抗生素治療與患多種疾病的孩子有關，疾病的發生因孩子的性別、年齡、藥物類型、劑量和劑量數而異。

譬如接受一兩次處方的兒童中，只有女孩比未服用的幼童患哮喘和腹腔疾病的風險明顯更高。相比之下，接受 3~4 種處方的男女幼童在罹患哮喘、異位性皮膚炎和體重超重方面都明顯增加，女孩特別容易罹患多動症和腹腔疾病，男孩特別容易出現肥胖。

整體來看，接受一種抗生素的嬰兒與幼兒更容易患哮喘、濕疹、花粉症、食物過敏、乳糜瀉、體重和肥胖問題，以及注意缺陷多動障礙。接受 5 種以上處方的男女嬰兒患哮喘、過敏性鼻炎、超重、肥胖和多動症的風險明顯更高，女孩患乳糜瀉的風險較高。

研究發現青黴素是最常用的抗生素之一，與哮喘和超重的風險增加、男女的乳糜瀉和注意力不足多動症以及男孩的肥胖有關，但與女孩的自閉症風險降低有關。 另一種常用的抗生素頭孢菌素（cephalosporin）與大多數症狀有關，還與自閉症和食物過敏較高風險有關。

為什麼抗生素會產生這樣的影響？研究人員認為可能是由於嬰兒腸道細菌破壞，腸道細菌是免疫系統正常發育、神經發育、身體成分和新陳代謝所必需。

抗生素不能區分消化道的好細菌和壞細菌，只會殺死所有細菌，使腸道沒有適當的微生物組分布。人體需要某些細菌吸收營養、分解腸中食物並保護整個消化系統免受病原體的侵害。而關於微生物組的大量研究發現，可從化學反應到腦化學和免疫反應等所有方面發揮作用。

即使抗生素可能僅短暫地影響微生物組，即體內微生物的聚集，但這也可能對健康產生長期影響。研究人員表示，當時抗生素被發明出來時只考慮控制病原體，現在才知道廣泛應用抗生素對微生物組具有相當大的附帶影響，這對於發育中兒童可能特別重要。

盡量減少抗生素的使用有助於預防抗生素的抗藥性，但在這項研究的基礎上，也許可有保護微生物組的作用。這項研究還需要進一步研究證實這些發現，因為尚不清楚研究發現是否有因果關係。不過研究人員認為，這些發現為將來研究提供機會，以找到幼兒服用抗生素的時機、劑量和類型等更可靠、安全的方法。

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