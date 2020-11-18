快訊

上游泳課為何出意外？室內泳池常見的溺水原因與戲水風險

熊貓外送員倒地重傷不治 原以為公車肇事調監視器逆轉

破壞腸道細菌 研究：幼兒服抗生素日後恐患更多病

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/oliver.dodd CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/oliver.dodd CC BY 2.0）

【文‧黃嬿】

抗生素除了濫用會產生抗藥性之外，看起來是一個安全的藥品，但使用在 2 歲以下幼兒可能會帶來終生影響。最新研究發現，接受抗生素治療的 2 歲以下兒童，以後生活更有可能患有多種疾病。

《梅奧診所學報》（Mayo Clinic Proceedings）論文的研究人員分析 Rochester 流行病學計畫Rochester Epidemiology Project）超過 14,500 名兒童的數據，該計畫是一項長期研究，分析美國明尼蘇達州和威斯康辛州志願者的病歷。研究中約 70% 的兒童至少接受一種抗生素，大多數接受多種抗生素。

研究發現，2 歲以下幼兒接受多種抗生素治療與患多種疾病的孩子有關，疾病的發生因孩子的性別、年齡、藥物類型、劑量和劑量數而異。

譬如接受一兩次處方的兒童中，只有女孩比未服用的幼童患哮喘和腹腔疾病的風險明顯更高。相比之下，接受 3~4 種處方的男女幼童在罹患哮喘、異位性皮膚炎和體重超重方面都明顯增加，女孩特別容易罹患多動症和腹腔疾病，男孩特別容易出現肥胖。

整體來看，接受一種抗生素的嬰兒與幼兒更容易患哮喘、濕疹、花粉症、食物過敏、乳糜瀉、體重和肥胖問題，以及注意缺陷多動障礙。接受 5 種以上處方的男女嬰兒患哮喘、過敏性鼻炎、超重、肥胖和多動症的風險明顯更高，女孩患乳糜瀉的風險較高。

研究發現青黴素是最常用的抗生素之一，與哮喘和超重的風險增加、男女的乳糜瀉和注意力不足多動症以及男孩的肥胖有關，但與女孩的自閉症風險降低有關。 另一種常用的抗生素頭孢菌素（cephalosporin）與大多數症狀有關，還與自閉症和食物過敏較高風險有關。

為什麼抗生素會產生這樣的影響？研究人員認為可能是由於嬰兒腸道細菌破壞，腸道細菌是免疫系統正常發育、神經發育、身體成分和新陳代謝所必需。

抗生素不能區分消化道的好細菌和壞細菌，只會殺死所有細菌，使腸道沒有適當的微生物組分布。人體需要某些細菌吸收營養、分解腸中食物並保護整個消化系統免受病原體的侵害。而關於微生物組的大量研究發現，可從化學反應到腦化學和免疫反應等所有方面發揮作用。

即使抗生素可能僅短暫地影響微生物組，即體內微生物的聚集，但這也可能對健康產生長期影響。研究人員表示，當時抗生素被發明出來時只考慮控制病原體，現在才知道廣泛應用抗生素對微生物組具有相當大的附帶影響，這對於發育中兒童可能特別重要。

盡量減少抗生素的使用有助於預防抗生素的抗藥性，但在這項研究的基礎上，也許可有保護微生物組的作用。這項研究還需要進一步研究證實這些發現，因為尚不清楚研究發現是否有因果關係。不過研究人員認為，這些發現為將來研究提供機會，以找到幼兒服用抗生素的時機、劑量和類型等更可靠、安全的方法。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

相關新聞

破壞腸道細菌 研究：幼兒服抗生素日後恐患更多病

抗生素除了濫用會產生抗藥性之外，看起來是一個安全的藥品，但使用在 2 歲以下幼兒可能會帶來終生影響。最新研究發現，接受抗生素治療的 2 歲以下兒童，以後生活更有可能患有多種疾病。

勝任緝毒、搜救工作 狗的嗅覺為何如此靈敏？

號稱「護國神犬」的檢疫犬憑藉極其敏銳的嗅覺，在機場、港口為國家把關，屢次揪出違法攜帶豬肉製品入境的旅客，及時阻擋一次又一次對國內養豬產業的潛在威脅。但為何小狗的鼻子為什會這麼靈敏呢？

史丹佛 1 億人研究 美國病毒散播溫床是餐廳

歐美國家面對新鎖城措施，許多做小生意的人都再也按捺不住，特別是餐廳老闆，包括義大利、英國等歐洲國家餐廳老闆都聲稱變成代罪羔羊。但最近史丹佛大學根據手機追蹤近 1 億美國人發現，餐廳的確是最容易傳播新冠病毒（COVID-19）的地方。

駱馬奈米抗體可有效對抗新冠病毒 或成為控制疫情關鍵

外型可愛的駱馬（Llamas）及其他美洲駝族深受許多人喜愛，除了療癒心靈，牠們獨特的免疫系統現在可能也將成為助力，協助科學家開發藥物對抗疫情。

以毒攻毒？美研究用迷幻蘑菇成分治療重度憂鬱展現奇效

聽過迷幻蘑菇（Magic Mushrooms）嗎？由於服用後會讓人產生幻覺，迷幻蘑菇在許多國家都被列為管制藥品，但因為其中成分似乎能有效改善憂鬱症狀，近年來，許多研究都開始嘗試使用來治療心理疾病。在約翰霍普金斯大學的最新一項研究中，迷幻蘑菇也展現出它在治療憂鬱症上的驚人效果。

打破僵化工作型態 調查：年輕人寧可減薪換在家工作

新冠肺炎（COVID-19）大流行給全世界的人帶來的所有生活方式變化中，最重要的變化之一是就是在家工作，直到現在很多歐美國家上班族還在家上班，可以遠距工作的科技業將正常上班時間延遲到明年。即使在家上班利弊爭議還很多，但一項澳洲調查顯示，愈年輕的人愈能夠接受在家工作措施，而且寧可減薪也要換取一部分自由。

特斯拉的這項「無形產品」在一年內營收翻倍 突破十億美元

電動車雖然是未來趨勢，但是現階段成本過高難以獲利，不過有一項產品卻能夠幫這些車廠荷包進補，而且它既不是車，也不是電池，而是一項無形的副產品「碳權」，2019 年特斯拉碳權收入約 6 億美元，今年前三季累計銷售更接近 12 億美元，成為財報上最亮眼的營業項目。

懷孕時維生素D愈高 兒童智商愈高

維生素 D 是一種重要營養素，對人體有許多重要功能，最近研究還發現，維生素 D 可增強免疫系統，抵禦上呼吸道疾病，包括新冠病毒（COVID-19），西班牙研究發現 COVID-19 患者有八成都是維生素 D 缺乏症患者。最近一項新研究又強調維生素 D 的重要性，即母親的維生素 D 供應會透過子宮傳遞給嬰兒，並有助調節包括大腦發育等過程。

從2歲半開始 睡眠目的出現關鍵差異

研究人員分析數十項睡眠研究數據，發現嬰兒的睡眠性質與目的 2 歲多時會發生巨大變化。新研究推測睡眠一開始是要幫助大腦建構（brain building）與促進神經發育，隨後迅速轉變成修復作用。

運動能協助抗癌 乳酸與其他代謝產物會刺激 T 細胞活性

我們都聽過運動有益身心健康，但你知道運動也能協助抗癌嗎？瑞典新研究發現，運動能刺激某些免疫細胞的抗癌能力，進而抑制癌症生長，研究或許將帶動新的抗癌免疫療法開發。

連蝙蝠都懂社交距離 美研究：生病吸血蝙蝠會避免與同伴接觸

早在武漢肺炎出現以前，蝙蝠就一直有著不好的名聲，但過去幾項研究已經為牠們洗刷污名，最新研究更顯示，就像我們為了減緩疫情採取的措施一樣，當蝙蝠感到不適時，牠們自然就懂得採取「社交疏離」，因為不懂得與野生動物保持距離而受害的只怕是人類。

沒有比較安全 研究發現生質塑膠毒性跟傳統塑膠差不多

生質塑膠依照原材料可以分為用回收材料與有機物製成，若採用生物可分解性原料，大多可減輕環境負擔，與常見的傳統塑膠相比，生質塑膠不用從化石燃料提煉，製造產線也非能源密集型，顯然具有多項優點，不過最近研究指出，就毒性來看，其實有些生質塑膠跟傳統塑膠半斤八兩。

熱門新聞

破壞腸道細菌 研究：幼兒服抗生素日後恐患更多病

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。