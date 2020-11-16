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史丹佛 1 億人研究 美國病毒散播溫床是餐廳

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/Ken Lund CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Ken Lund CC BY 2.0）

【文‧黃嬿】

歐美國家面對新鎖城措施，許多做小生意的人都再也按捺不住，特別是餐廳老闆，包括義大利、英國等歐洲國家餐廳老闆都聲稱變成代罪羔羊。但最近史丹佛大學根據手機追蹤近 1 億美國人發現，餐廳的確是最容易傳播新冠病毒（COVID-19）的地方。

紐約州長 Andrew Cuomo 這週又開始對餐廳、酒吧和體育館實行晚上 10 點宵禁令。義大利也實施宵禁，當地餐廳協會舉行抗議活動，甚至為此與警察爆發街頭衝突。現在《自然》期刊刊登一篇研究證實，關閉餐廳或嚴格對餐廳實施限制令有效。

這篇研究發表在《自然期刊，史丹佛大學和西北大學研究人員收集從 3 月開始的兩個月，包括舊金山等 10 座美國大城市的 9,800 萬美國人行動數據，然後將數據輸入史丹佛大學領導團隊開發的流行病學模型。

科學家使用史丹佛 SafeGraph 提供數據，該公司匯總手機應用的匿名位置訊息，追蹤人們每天訪問哪些公共場所，以及停留多長，還記錄每個場所大小，以確定每小時人口密度。這些流動場所超過 50 萬個不同目的地，隨後將數據疊加到病毒如何傳播的模型上以確定感染方式。

模型模擬的各種重新開放情況，發現完全開放的餐廳，不施加任何限制情況下，會增加最多感染人數。健身房位居第二，其次是咖啡館和旅館。根據一種情況，如果所有場所將容量限制為 20%，新感染將減少 80% 以上。

研究人員表示，人們會待在餐廳很長時間，其中很多都是空間很小的地方，雜貨店和百貨商店遠不及餐廳那麼擁擠。在體育館、咖啡店、旅館和禮拜堂感染的機會也更高，但餐廳風險是這些場所的 4 倍。調查結果顯示，不限制人們在哪裡流通或實施其他遏制措施的情況下，美國三分之一人口將在一個月內感染 COVID-19。

研究還結合人口普查的人口統計資訊，發現為什麼貧困社區的人們更容易感染 COVID-19，主要原因是他們無法在家中工作、購買必需品的商店比起較富裕的地區更擁擠、且在商店的時間比收入較高地區的人更長。

研究人員認為，因無法在家工作，經常出外導致他們與可能感染 COVID-19 的個體更頻繁接觸，但較富裕的社區，人們能待在家裡。這些發現有助於城市制定遏制 COVID-19 傳播的策略，同時限制經濟損害。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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