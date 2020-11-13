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駱馬奈米抗體可有效對抗新冠病毒 或成為控制疫情關鍵

聯合新聞網 / 科技新報
美聯社(資料照)
美聯社(資料照)

【文‧Nana Ho】

外型可愛的駱馬（Llamas）及其他美洲駝族深受許多人喜愛，除了療癒心靈，牠們獨特的免疫系統現在可能也將成為助力，協助科學家開發藥物對抗疫情。

針對駱馬免疫系統的研究其實早在大流行初期便開始了，但《科學》期刊最新研究，匹茲堡醫學院（UPSM）團隊認為，他們針對駱馬的研究已取得突破性發現。

駱馬的免疫系統之所以獨特，是可製造奈米抗體，與人體免疫系統對抗病原體時產生的中和抗體類似，但效果和穩定性都高許多，在 UPSM 實驗，發現僅需極少奈米抗體就足以中和大量病毒，使 100 萬個人類細胞免受感染。

除此之外，由於奈米抗體比常規抗體更小，還可在室溫下存活 6 週，能放入吸入器使用，這也讓藥物能直接對受病毒影響最大的肺部起作用並提供即時保護。

與駱馬抗體相比，傳統單株抗體（monoclonal antibody）藥物必須靜脈注射，不僅限制患者只能在醫院接受治療，靜脈注射方式也會稀釋內容物，使整個療程得用到更多劑量，讓接受療程的每位患者和保險公司都得花上 10 萬美元。

相較之下，奈米抗體的成本可能低得多，研究合著者、皮特疫苗研究中心（CVR）主管 Paul Duprex 表示，身為病毒學家，最難以置信的還是看到駱馬抗體的古怪之處，能成功轉化為對抗新冠病毒臨床分離株的有效奈米武器。

研究團隊認為，奈米抗體非常適合解決目前緊迫嚴重的疫情危機，但將駱馬奈米抗體轉變為藥物之前，還是得在臨床試驗證明療效和安全性。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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