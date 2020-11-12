以毒攻毒？美研究用迷幻蘑菇成分治療重度憂鬱展現奇效

【文‧Nana Ho】

聽過迷幻蘑菇（Magic Mushrooms）嗎？由於服用後會讓人產生幻覺，迷幻蘑菇在許多國家都被列為管制藥品，但因為其中成分似乎能有效改善憂鬱症狀，近年來，許多研究都開始嘗試使用來治療心理疾病。在約翰霍普金斯大學的最新一項研究中，迷幻蘑菇也展現出它在治療憂鬱症上的驚人效果。

西洛西賓（Psilocybin，又稱裸蓋菇素）是迷幻蘑菇中的主要精神活性物質，過去已有研究顯示，西洛西賓可以有效幫助癌症末期患者控制對死亡的焦慮，最近幾年的研究目標則逐漸轉往憂鬱症治療上。

在多數利用西洛西賓治療憂鬱症的試驗中，主要目標多是針對「難治性憂鬱症」（TRD），即至少對兩種不同藥理的抗憂鬱治療無反應的重性憂鬱患者嘗試，而約翰霍普金斯大學進行的小型研究也是其中之一。

儘管仍有更大型針對重鬱症的西洛西賓 2 期試驗仍在進行，但《JAMA Psychiatry》期刊的這項小型研究結果是第一批通過同行評審的公開數據，讓我們得以一窺西洛西賓在治療該特定精神健康狀況的功效。

在這項小型試驗中，霍普金斯團隊共招募了 24 名憂鬱症患者接受測試，所有受試者的憂鬱病史都至少有 2 年，並在試驗前必須停止使用任何抗憂鬱藥。以標準的漢氏憂鬱症狀量表評估，重鬱症的得分為 24 或更高，7 分以下則為無憂鬱，在研究開始時，受試者的的平均分數為 23。

試驗的治療過程與多數西洛西賓研究使用的方案相同；每隔兩週提供受試者兩劑的西洛西賓，並在服藥前後都安排許多心理治療療程。在接下來的 4 週隨訪中，有 71% 受試者的憂鬱症狀減輕了 50% 以上，平均憂鬱得分也從 23 下降到 8，其中超過半數的人被認為已有所緩解。

由於研究只包含很少的樣本，也沒有設計安慰劑對照組，還得留待更大型研究提供更長期、更確切的數據，才能了解西洛西賓提供長期改善效果的能力，但這項初步試驗結果已經令人印象深刻。

研究作者、約翰霍普金斯大學醫學院 Alan Davis 指出，如果與市面上傳統抗憂鬱症藥物的臨床試驗結果相比，西洛西賓的效果大約是前者的 4 倍，「由於其他療法多需要數週或數月才能起作用，還可能導致不良影響，如果新藥物的發現在未來完全符合標準、具安慰劑對照組的臨床試驗中獲得證實，這可能會改變遊戲規則。」

過去西洛西賓研究多集中在侷限的心理健康狀況，像是癌症晚期患者，相較之下，憂鬱症則更加普遍，而不同類型憂鬱症也可能導致人們對治療的反應不同，迷幻藥研究先驅 Roland Griffiths 認為在諸多因素考量下，看到研究中多數受試者都能對西洛西賓治療有反應，這項結果令人相當驚訝。

資助研究的慈善家 Tim Ferriss 更將結果形容為「至關重要的概念證明」。做為著名的迷幻醫學倡導者，Ferriss 認為，這項令人鼓舞的研究結果，僅僅只是心理健康治療型態出現重大轉變的開始。

目前一項針對 psilocybin 的大型二期臨床試驗正在進行，該試驗症在確認提供重鬱症患者單劑量 psilocybin 佐以數次心理治療的成效，在非營利組織 Usona 研究所的協調下，預期試驗將能於 2021 年完成。隨著 FDA 授予「突破性療法」稱號，在有積極成果下，應有望迅速進入最終的三期試驗。

隨著研究持續，這種「毒品」或許有一天能被用來解決日益普遍的心理疾病，屆時烏雲將會散去，隧道盡頭也會出現光。

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