打破僵化工作型態 調查：年輕人寧可減薪換在家工作

【文‧黃嬿】

新冠肺炎（COVID-19）大流行給全世界的人帶來的所有生活方式變化中，最重要的變化之一是就是在家工作，直到現在很多歐美國家上班族還在家上班，可以遠距工作的科技業將正常上班時間延遲到明年。即使在家上班利弊爭議還很多，但一項澳洲調查顯示，愈年輕的人愈能夠接受在家工作措施，而且寧可減薪也要換取一部分自由。

不只矽谷公司，現在愈來愈多產業也接受遠距工作，如印度塔塔鋼鐵宣布將讓員工一年中無限期選擇在家工作。塔塔鋼鐵表示，「正在朝著信任和基於結果的工作文化邁進，並為員工提供更大的靈活性」，這項措施從 11 月 1 日開始生效，該政策將試行一年。

塔塔鋼鐵似乎對未來工作模式有先進的洞察，其人力資源管理副總裁說，「這種流行病已經擺脫傳統的生產力觀念，傳統生產力的觀念取決於辦公室環境中固定的工作時間，並且打破許多關於遠程工作的神話。」塔塔的新政策將確保更好的工作與生活平衡，提供更大的靈活性，為新父母提供方便的工作機會。

塔塔鋼鐵說，靈活的工作模式為選擇地點和支持家庭等重大決策提供更大的自由，這將有助於保留和豐富在全國各地的關鍵人才，並吸引勞動力擔任與地理位置無關的角色。

事實上，世界各國的員工都傾向維持這種彈性模式。美國思杰系統公司（Citrix）針對澳洲員工調查發現，56% 的白領員工表示，他們樂於為更靈活的工作安排交換一些薪水。愈年輕的人贊成比率愈高，18~24 歲年輕人有 64% 贊成，35~44 歲有 52% 贊成，55 歲以上只有 39% 贊成為在家工作的安排接受較低工資。

現在澳洲正在擬定獎勵制度鼓勵企業實施彈性工作，澳洲公平工作委員會已經起草一項計畫，以增加在家辦公的人數。委員會主席 Iain Ross 表示，「自大流行以來，在家工作是最重要的轉變之一，未來很可能會在一段時間內感受到大流行的直接經濟和社會影響，企業將繼續需要靈活的工作安排，以幫助雇主和僱員適應不斷變化的條件並支持復甦。」

節省時間和成本、提高生產率和提高靈活性是遠距工作的一些好處。澳洲一項研究顯示，每週僅在家工作兩天，每年就可以為一個人節省 860 美元的旅行費用。完全在家工作每天平均節省 1 小時 17 分鐘旅行時間，生產率提高 13%。該報告也發現超過 80% 員工希望繼續在家中工作。

但是在家工作也有很多負面影響，儘管節省早上和晚上的通勤時間，但大多數員工報告工作時間更長，將近一半的在家工作員工報告遇到精神健康問題，包括壓力、焦慮、抑鬱等現象。

雖然遠距工作有好處，但是這場疫情將遠距工作推向不健康的極端，許多工作沒辨法協作，且人們開始感覺孤單。因此，愈來愈多企業採取兩全其美的辦法，即結合遠距和辦公室工作，讓工作型態不再那麼硬梆梆，賦予上班的人更多人性需要的尊重與自由。

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