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特斯拉的這項「無形產品」在一年內營收翻倍 突破十億美元

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Unsplash）
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【文‧Chen Kobe】

電動車雖然是未來趨勢，但是現階段成本過高難以獲利，不過有一項產品卻能夠幫這些車廠荷包進補，而且它既不是車，也不是電池，而是一項無形的副產品「碳權」，2019 年特斯拉碳權收入約 6 億美元，今年前三季累計銷售更接近 12 億美元，成為財報上最亮眼的營業項目。

「碳權」是一種無形概念，又稱為「碳排放額度」（Carbon Emission Credit），用最白話的方式說，為了達成減碳目標，每家車廠需要降低生產每輛車所產生的碳排放量，如果無法達成歐盟設定的目標，就會被罰款甚至停工。相反的，如果車廠的碳排放量低於歐盟設定的標準，那就能夠獲得「碳排放額度」，並且轉賣給那些無法達標的車廠，幫他們免除罰款甚至續命。

而且歐盟的碳排放標準門檻，會逐步緊縮，逼使各車廠需要加速減碳。在 2015~2019 年的階段，歐盟規定的碳排放標準是每公里排放 130 克的二氧化碳，也可換算成每百公里 5.6 公升汽油或 4.9 公升柴油的油耗。

歐盟地區已經在 2013 年提前達成這個目標，2019 年全歐盟車輛的平均碳排放量是每公里 122.4 克。但是 2021 年將啓用新門檻每公里排碳 95 克，整整比上一個階段縮減了 30% 以上，目前大多數車廠都很難靠自己的力量達成目標。

萬一無法達成，會有什麼影響呢？根據歐盟規定，在該年度無法滿足目標的車廠，需要依照它所售出的車輛為基數支付罰款，從 2019 年開始，每超標 1 公克，罰款為 95 歐元。

舉例來說，福特每年在歐洲的總銷量大約是 100 萬輛，假設它在 2020 年最終的平均碳排放量是每公里 100 克，它就必須要準備支付 4.75 億歐元的罰款。雖然我們還不知道福特今年的減碳成績具體數字，但有一件事是肯定的，福特今年已經無法達標，並且正在跟 Volvo 購買它的碳權。

Volvo 電動化的腳步很快，今年所有新售車輛有三分之一是油電車，此外旗下純電車品牌 Polestar 也正在銷售，這讓它擁有相當多的碳權，甚至在公開了福特買碳權的消息後，Volvo 還繼續喊話，「我這裡還有剩，要買的趕快來喔」。

碳權之王特斯拉則相對安靜，因為全世界都知道它生產最多電動車，也擁有最多的碳權，我們特地整理了一張圖表，統計了過去 8 年來特斯拉賣碳權的收入。

▲ 特斯拉歷年碳權交易所得。（Source：Tesla）
▲ 特斯拉歷年碳權交易所得。（Source：Tesla）

2015 年是歐盟第一個碳排放門檻檢驗年度，這讓特斯拉在 2013~2014 年賺進第一筆碳權大筆收入，除了 2015 轉型期之外，接下來特斯拉的碳權交易就一路攀升，2019 年之後隨着特斯拉自己的產量大增，碳權也跟着增加，收入更是逼近 6 億美元。

到了今年更誇張，因為各家車廠距離新門檻每公里 95 克還有很長一段路，只好加重購買碳排放額度，特斯拉光是前三季就已經靠賣碳權淨賺 11.7 億美元。

在最新一季財報中，特斯拉財務長柯克宏（Zachary Kirkhorn）表示，第三季的碳排放交易力道超乎他們預期，今年的「綠色」收入翻倍應該沒有問題。事實上，2020 Q3 特斯拉的碳權收入來到 3.9 億美元，幾乎等同於這一季的淨利（3.3 億美元）。

不過碳排放交易的收入，就像用特異功能贏來的錢不能隨便亂花，必須投入減碳相關投資，這對於特斯拉來說更是容易，因為研發電池、改善工廠效率等，都可以算是合法支出。

在整個碳排放交易市場中，最奇妙的狀況是，美國做為排碳大國，在川普領導下毅然決然退出巴黎協定，將減碳目標當成空氣。但是美國車廠特斯拉，卻在歐盟全力主導的碳權交易機制下，大賺歐元。

在這個世界減碳洪流中，台灣就像是一個獨立國度，儘管台灣政府常常將綠電掛在嘴上，但是對於碳排放交易機制，倒是能拖就拖，實在是很會幫企業著想，以免大家減碳太辛苦。但是台灣是歐盟地區第 12 大貿易國，我們周邊的國家包括中國、南韓、日本、新加坡也都有相關機制已經上路，如果繼續拖到相關國家開始實施「碳關稅」，產業受到的衝擊可能更加劇烈，不可不及早準備。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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