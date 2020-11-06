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懷孕時維生素D愈高 兒童智商愈高

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/freestocks.org CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/freestocks.org CC BY 2.0）

【文‧黃嬿】

維生素 D 是一種重要營養素，對人體有許多重要功能，最近研究還發現，維生素 D 可增強免疫系統，抵禦上呼吸道疾病，包括新冠病毒（COVID-19），西班牙研究發現 COVID-19 患者有八成都是維生素 D 缺乏症患者。最近一項新研究又強調維生素 D 的重要性，即母親的維生素 D 供應會透過子宮傳遞給嬰兒，並有助調節包括大腦發育等過程。

發表於《營養學雜誌》的研究發現，母親在懷孕期間的維生素 D 與孩子智商有關，研究還發現黑人孕婦的維生素 D 明顯降低。

這項研究來自西雅圖兒童研究所兒童健康、行為與發展系科學家，研究人員表示普通人與孕婦都很常見維生素 D 缺乏症，即使許多孕婦服用產前維生素補充，也可能無法改善維生素 D 缺乏現象。

參加研究的婦女，約 46% 懷孕期間缺乏維生素 D，研究發現黑人孕婦維生素 D 更低，主要原因是黑色素會保護皮膚免受陽光傷害，但黑色素也會阻斷紫外線，因此減少皮膚維生素 D 產生，這也是為什麼黑人孕婦的維生素 D 缺乏症發生率特別高。

研究人員使用的是 2006 年針對影響兒童早期的神經認知發展和學習資料，從 2006 年開始招募孕婦參與，並隨時間推移收集孩子健康和發育的資訊。

研究發現，產前維生素 D 對兒童及神經認知發育有長期影響。報告指出，控制其他幾個與智商有關的因素之後，妊娠時較高維生素 D 4~6 歲兒童的智商較高有關。

現在醫學界建議的每日維生素 D 攝入量為 600IU。維生素 D 含量較高的食物包括魚、雞蛋和諸如牛奶和穀物早餐之類的強化食品，但研究人員指出，維生素 D 是很難從飲食獲取夠量的營養素之一。

但好消息是有個相對容易的解決方案。雖然透過飲食很難獲得足夠維生素 D，且並不是每個人都可透過日曬補充，因此好解決方案就是營養品。

研究人員表示，即使飲食健康，維生素 D 缺乏症也會發生，有時與我們的生活方式、皮膚色素沉澱或其他無法控制的因素有關。研究希望人們知道缺乏維生素 D 是個普遍問題，會影響兒童成長。儘管像這樣的觀察性研究不能證明因果關係，但研究人員認為這項發現有重要意義，值得進一步研究。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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