運動能協助抗癌 乳酸與其他代謝產物會刺激 T 細胞活性

【文‧Nana Ho】

我們都聽過運動有益身心健康，但你知道運動也能協助抗癌嗎？瑞典新研究發現，運動能刺激某些免疫細胞的抗癌能力，進而抑制癌症生長，研究或許將帶動新的抗癌免疫療法開發。

2016 年曾有一項彙整 100 萬成年人數據的研究，為較常運動可降低 13 種常見癌症發病率的相關性提供具說服力的證據，隔年針對 100 篇論文的整合分析也佐證了這點。

然而人們對於運動如何幫助人體抵抗癌症始終缺乏明確的了解，在《eLife》期刊最新研究中，瑞典卡羅林斯卡醫學院（Karolinska Institute）研究人員透過一系列實驗，終於初步解析出運動是如何增強某些免疫細胞的抗癌能力。

在免疫細胞中，細胞毒性 T 細胞（CTL，又稱殺手 T 細胞）是對抗癌症的主力成員，團隊因而假設運動會產生某些代謝產物，透過這些產物增強了 CTL 的功能，進而抑制癌症生長。

透過一系列動物實驗，團隊也初步證實了這項假設。在將運動小鼠體內 T 細胞轉移至未訓練小鼠後，觀察到腫瘤縮減的改善反應，同時也在其他實驗中發現，運動過程中肌肉產生並釋放到血液中的許多代謝產物是如何顯著影響 T 細胞活性。

在產生影響的運動代謝產物中，以乳酸（Lactate）對 T 細胞活性的增強幅度最為明顯，小型實驗中直接對小鼠施打 L-乳酸導致 T 細胞活性增強，大幅縮減腫瘤成長幅度。儘管乳酸看似如此有效，但研究也謹慎強調，運動代謝對癌症的影響是更全面的，而不僅僅與乳酸相關。

新研究第一作者 Helene Rundqvist 認為，這些發現提供了運動是如何協助抗癌的關鍵見解，除了有趣，這也為未來提供豐富的研究途徑，未來或許能藉以開發出新型免疫療法。

「我們的研究顯示，運動會影響幾種分子和代謝物的產生，而這些正好能刺激免疫細胞來抑制癌症生長，希望這些結果能為生活方式如何影響免疫系統、抗癌新免疫療法的開發有更深入的幫助。」

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