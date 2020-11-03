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連蝙蝠都懂社交距離 美研究：生病吸血蝙蝠會避免與同伴接觸

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：shutterstock）
（首圖來源：shutterstock）

【文‧Nana Ho】

早在武漢肺炎出現以前，蝙蝠就一直有著不好的名聲，但過去幾項研究已經為牠們洗刷污名，最新研究更顯示，就像我們為了減緩疫情採取的措施一樣，當蝙蝠感到不適時，牠們自然就懂得採取「社交疏離」，因為不懂得與野生動物保持距離而受害的只怕是人類。

由於攜帶新型冠狀病毒在內各種可能傳人的病毒存活，蝙蝠一直有著「活動病毒庫」的暱稱，但牠們其實不僅是重要的授粉媒介和害蟲控制者，在群體生活中互相照顧的同時，也懂得在必要時保持距離。

《行為生態學》（Behavioral Ecology）最新研究中，俄亥俄州立大學團隊貝里斯北部 Lamanai 某個棲息地的一群野生吸血蝙蝠，並在幾天之內持續追蹤它們的社交情況。

團隊過去在圈養蝙蝠的研究中發現，生病的蝙蝠會花更長時間在睡眠上而非移動，也會花更少時間替其他蝙蝠梳洗，發出更少的社交聲音來嘗試吸引配偶，這種狀態被研究人員稱為「疾病行為」（sickness behaviour），為了確認疾病行為是否也在蝙蝠處於自然環境中發生，團隊才展開此次實驗。

研究人員於 Lamanai 某棲息地處捕獲 31 隻吸血蝙蝠，隨機挑選 16 隻注射物質來刺激免疫系統反應，這僅會使牠們在數小時內感到不適而不會真的造成任何疾病，另外 15 隻蝙蝠則注射鹽水做為安慰劑。

在將蝙蝠釋放回棲息地之前，研究人員還在每隻蝙蝠的背部黏上微型定制感測器，感測器每 2 秒會傳輸一次信號，當蝙蝠互相接觸時研究人員就可立即知曉，根據信號的強度和持續時間，科學家們可以分辨出兩隻蝙蝠何時緊密接觸又維持多久。

研究作者、蝙蝠研究員 Simon Ripperger 解釋，這種方法也讓他們能實際觀察蝙蝠整個社會群體行為，而非實驗室中關注樣本個體的形式，「這讓我們往前邁進了一大步」。

團隊計劃從 3 個角度評估「生病」蝙蝠的行為：牠們遇到了多少其他蝙蝠、與其他蝙蝠在一起時間長度，以及與整個社交網路的聯繫狀況。

結果顯示，「生病」蝙蝠會明顯改變行為，與服用安慰劑的健康同伴更少聯繫，同時與每位同伴的互動時間也更少，平均都減少 25 分鐘，而當 48 小時後藥效消失，「生病」蝙蝠自覺好轉後，便會擺脫疾病行為恢復正常社交舉措。

蝙蝠行為改變幅度如此清晰可見，也令研究團隊感到十分驚訝。 Ripperger 表示，即使不使用複雜的統計分析，也可以透過觀察社交網路直接看到正在發生的事情，考量到野生吸血蝙蝠是高度社交的動物，這種懂得保持距離的行為令人驚奇。

「可以預期，這種行為將為牠們減少疾病傳播」。

儘管如此，研究成員、行為生態學家 Gerald Carter 也解釋，由於團隊並未用真正的病毒或細菌感染，而這可能以其他方式影響蝙蝠的行為，因此仍很難衡量蝙蝠群落中實際疾病的傳播情況。

「必須記得的是，行為的改變也可能取決於病原體，一些真實的疾病可能讓蝙蝠更願意互動或完全避免接觸。」

無論如何，這項關於蝙蝠的發現也再度提醒人們：為了你我，疫情期間保持社交距離，如果蝙蝠都明白這個道理，有更多手段遠距離溝通的我們又為何不這麼做呢。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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