沒有比較安全 研究發現生質塑膠毒性跟傳統塑膠差不多

【文‧Daisy Chuang】

生質塑膠依照原材料可以分為用回收材料與有機物製成，若採用生物可分解性原料，大多可減輕環境負擔，與常見的傳統塑膠相比，生質塑膠不用從化石燃料提煉，製造產線也非能源密集型，顯然具有多項優點，不過最近研究指出，就毒性來看，其實有些生質塑膠跟傳統塑膠半斤八兩。

塑膠產品令人又愛又恨，雖然非永續、其中又含有許多對人體有害的化學物質，但因為便宜、耐用與方便，人們大多無法降低塑膠使用量，這時候由回收材料與植物纖維製成的生質塑膠產品，正以「環保、環境友善」之姿想將傳統塑膠取而代之。

不過生質塑膠就真的安全嗎？最近德國法蘭克福大學（也稱歌德大學，Goethe Uni）集結各團隊，展開至今最大的生質塑膠化學成分調查，研究分析 43 種生質包裝紙、寶特瓶、紅酒塞與一次性餐具。

研究發現，這些物品中絕大多數都含有數千種化學物質，挪威科技大學生物系副教授 Martin Wagner 表示，這些產品中，80% 含有 1,000 種不同化學物質，有些甚至有多達 20,000 種化學物質。

其中由纖維素跟澱粉製造而成的生質塑膠普遍用有最多的化學物質，而且在體外實驗測試中（vitro laboratory tests），透過生物檢測與質譜法測出強烈的毒性反應，可能也是環境荷爾蒙之一，進而干擾內分泌影響身體平衡。團隊指出，這些生物塑膠的毒性其實跟傳統塑膠差不多。

Wagner 表示，在實驗中，有四分之三產品測出跟傳統塑膠相同的危險物質。不過團隊也指出，測出毒性反應跟會影響人體與環境是兩回事，目前研究沒辦法追蹤這麼多材料、觀察其對人體與環境的影響，且就算是透過相同的原料，最後製造出來的成品也會有不同的物質，團隊認為還需要更多研究。

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