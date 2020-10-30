芬蘭科學家為托兒所綠化遊樂場 改善了兒童免疫系統

【文‧Nana Ho】

接觸大自然環境對人有許多好處，過去研究顯示，盡早接觸自然環境與免疫系統良好運作相關，而芬蘭科學家最近進行的小型實驗也佐證這項結果。

都市生活中，有時要讓孩童接觸到自然環境並不簡單，但芬蘭自然資源研究所（Luke）最近針對數家托兒所後院環境綠化的小型實驗顯示，如果願意花費時間，絕對是值得的。

《科學進展》的最新研究，芬蘭團隊找了 10 間托兒所，共照顧 3~5 歲 75 名孩童；由於位處都市，這些托兒所後院多半只有沙坑遊樂場，為了比較綠化環境帶來的差異，團隊為其中 4 家進行後院綠化工程，並將孩童分為 3 組。

接下來的 28 天，第一組孩童就像往常一樣在沙坑遊樂場玩耍，第二組則由師長每日帶到戶外接觸大自然，最後一組則是在綠化後遊樂場享受，甚至讓他們協助照料盆栽植物。

之後研究人員比對實驗前後孩童皮膚和腸道微生物組數據，結果顯示，僅短短一個月，許多孩童體內微生物組變得更多樣，這認為與健康的免疫系統有關。

與第一組成員相比，在綠化後遊樂場玩耍的孩童血液 T 細胞和其他重要免疫標誌物都有增加，同時腸道菌群影更類似每天在戶外兒童的情況。

雖然這項研究的樣本數很小，未將兒童其他時間的活動納入考慮，只能說發現綠化環境與體內微生物組及免疫系統的「相關性」。但芬蘭團隊認為，這足以說明一些事。

過去有人提出一種說法，即環境生物多樣性會影響人們的免疫力，基於這項假設，現代都市免疫系統疾病增加認為至少部分與都市地區多樣性的喪失有關，團隊認為研究結果支持這種說法，免疫系統「未受教育」下，增加了免疫疾病流行。

據了解，此項研究是首個操縱都市環境測試孩童微生物組和免疫系統變化的實驗，結果還有待更大型研究驗證。但不論能否證實結果，接觸自然環境的好處都超過單純對免疫系統的影響。

接觸自然除了有利孩子視力，保持心理健康，過去研究更顯示，在戶外度過童年的人成年後更願意實行環保行動，對持續面對污染問題的地球環境，這比過去任何時候都更重要。

研究作者、赫爾辛基大學環境生態學家 Aki Sinkkonen 表示，只要確保孩童有接種破傷風疫苗，最好讓孩子在水坑裡玩耍，接觸自然界的有機土壤。

「我們可以每週 5 次讓孩子接觸大自然，就能為體內微生物組帶來好處。」

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】