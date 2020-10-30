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荷蘭男子腦損傷昏迷8年 服用安眠藥物後卻短暫恢復意識

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：shutterstock）
（首圖來源：shutterstock）

【文‧Nana Ho】

腦損傷可能對人的生活品質造成嚴重影響，然而現行醫學並無太多手段協助改善，但最近在荷蘭一起病例中，醫生意外發現與嗜睡有關的藥物讓腦損傷病人從長久的昏迷中清醒過來，雖然只是短暫的。

《Cortex》期刊 9 月文章中，阿姆斯特丹自由大學醫學中心（VUmc）團隊描述了一起病例，在使用了單劑量的 Zolpidem（台灣常見為使蒂諾斯，Stilnox）後，一名 37 歲的腦傷患者短暫恢復了說話和行走能力。

據了解，這名男子 29 歲時因噎到造成大腦缺氧，以致神經功能受到嚴重且長久的傷害，儘管一開始看似有些微康復且能保持意識，但情況很快就急轉直下。他變得無法自主行動、交談或保持清醒太長時間，在後續的 8 年裡，男子變得仰賴全天護理和餵食管來維持生命。

Zolpidem 由於對神經有鎮靜功能，通常被當作安眠藥使用，但過去已有報告顯示，Zolpidem 有時會造成相反的影響，讓一些人變得更有警覺性，甚至在某些嚴重腦傷、意識障礙患者中會出現暫時性神經功能恢復的矛盾現象。

由於這種作用可能代表多種神經系統疾病的新療法，Zolpidem 在近年引起相當大的研究關注，這項案例也是相關探索性研究之一。

在獲得家屬同意後，療養院醫師決定進行一次嘗試，給予病患一單劑量的 Zolpidem。20 分鐘後，恍惚了 8 年的男人突然能夠自發性交流，詢問護士如何操作輪椅並撥打電話給父親，甚至還開口希望吃速食。

儘管男子出現明顯的逆行性失憶症和聽力障礙，但除此之外一切正常，他表現的開朗且靈敏，對周圍的人和事物都表達興趣。然而就像灰姑娘的魔法一樣，藥效帶來的奇蹟並不長久，在 2 個小時後，他的機能逐漸恢復了原有的情況。

基於這項觀察結果，醫生開出了每日三劑 Zolpidem 的藥物治療方案，期望讓男子能更長期保持清醒。然而隨著連續服用，藥物起作用的時間變得越來越短暫，直到變得全無效果，甚至產生本應有的鎮靜作用。

最終，醫生探索出 Zolpidem 如何使用最有效──在兩、三週都未服用的情況下使用，每劑能持續 30-60 分鐘，並會在接下來的 1 小時內緩緩消失。基於此，男子現在僅在特殊場合使用 Zolpidem，像是家庭團聚或牙醫預約──那些他最好保持清醒的時候。

儘管還不是長期治癒的選項，但為了深入了解 Zolpidem 如何能產生如此驚人的功效，團隊仍使用 EEG 和 MRI 研究患者服藥前後的大腦變化。

結果顯示，Zolpidem 似乎會透過增強關鍵的抑制性神經遞質 GABA（γ-氨基丁酸）來起作用，除了可以使受傷後過度活躍的大腦部分安靜下來，同時也能提高與警覺性相關的腦電波活動水平。

研究作者、阿姆斯特丹自由大學醫學中心（VUmc）神經科學研究員 Hisse Arnts 形容，如果將大腦功能比喻成大型弦樂團，在這個案例的情況中，就是第一小提琴手的聲音太大，以至於樂團其他成員和觀眾都再也聽不見其他聲音。

「Zolpidem 確保第一小提琴手用最弱音（pianissimo）演奏，以便讓樂團成員和所有人都能聽到彼此聲音」。

由於這只是單獨案例，且過往患者仰賴恢復 Zolpidem 恢復意識的類似報導也很少，除了原本的助眠功能外，Zolpidem 對於大腦的其他功用還得更深入研究確認。理想情況下，這項研究將使人們更加了解腦損傷治療或改善生活品質的方式。

Arnts 表示，即使不是 Zolpidem，未來也可能使用例如深度腦部刺激技術來平衡大腦的過度活動，達到更能長時間使用的療法。隨著我們對相關機制更加深入理解，或許有一天，所有腦損傷的患者都有機會再清醒過來。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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