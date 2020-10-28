疫情促進串流當道 以後院線大製作電影會變少嗎？

【文‧藍弋丰】

隨著數位化時代越來越往前邁進，產業界原本就預期電影院產業會逐漸遭到各種數位競爭對手侵蝕，甚至最終完全取代，全球新冠肺炎疫情一口氣將這個預期提早實現，因為無法去電影院看電影，Netflix 等串流影音平台等於取代了電影院，然而，電影業界擔心，這恐怕不只是疫情期間的一時狀況，而很可能是提早推動了原本就必然來到的趨勢，尤其是電影製作端，更積極導向串流影音平台，恐怕到了疫情結束後，電影院仍然等不到大製作好片。

近年來稱霸影壇的迪士尼（Disney），其動向最讓電影業界擔憂，因為迪士尼本身推出 Disney+ 串流平台，而迪士尼又是電影票房大片的重要來源，以 2019 年而言，全球電影票房前 5 名全由迪士尼囊括，分別是《復仇者聯盟：終局之戰》、《獅子王》、《冰雪奇緣 2》、《蜘蛛人：離家日》（Sony 與迪士尼旗下漫威影業合作）、《驚奇隊長》，而迪士尼為了要推動 Disney+，有必要將更多大作由 Disney+ 獨占，這將使的電影院線相對失血。

迪士尼於 2020 年 10 月重組媒體與娛樂事業，正是為了促進 Disney+ 的成長，而在數位串流平台強敵環伺的情況下，Disney+ 要殺出重圍，必定要善加利用迪士尼旗下眾多鉅作系列。投資人也這樣敦促，迪士尼大股東，對沖基金 Third Point 創辦人 Daniel Loeb 就要求迪士尼增加投資在 Disney+，傳言 Third Point 並要求把更多知名大片直接在 Disney+ 上放映，而不經過電影院線，或是 Disney+ 與電影院線能同步上映。

迪士尼本身在宣布組織重整時，表示仍會將心力放在電影院線，但是重整過後，製作部門將與通路部門分開，雖然迪士尼仍說彼此之間會有密切合作，但產業界認為這樣的組織改變，顯示迪士尼的心意已經大幅傾向串流服務。

疫情來襲可說加速了天平傾向串流平台的過程。過去電影製作端的默契，是在院線上映至少 3 個月後，才會登上串流平台，但是疫情下電影院線關門，包括迪士尼在內，電影製作端不得不提早嘗試各種原本難以想像的實驗，例如迪士尼的《木蘭》，在已經推出 Disney+ 的國家，跳過院線只在串流平台上播出。皮克斯（Pixar）的新片《靈魂急轉彎》也將如此進行。

迪士尼如此拋棄院線，除了疫情下院線沒觀眾的眼前現實因素，也有分潤考量，Disney+ 營收完全由迪士尼獨享，院線上映卻必須與電影院分潤。另一方面，很實際的問題是電影院線在疫情延長下，是否能夠存活？全球第二大電影院線 Cineworld 於 10 月初宣布將關閉旗下英美所有電影院，美國最大電影院線 AMC Entertainment 則表示若疫情持續，在 2020 年底就會燒光現金。

串流影音平台營收早已超越電影營收

如果電影院線撐不過這波疫情，製作端自然沒必要考量電影院線，這是很殘酷的事實，但是對已經開拓 Disney+ 的新通路的迪士尼來說，死道友不死貧道，即使沒有了電影院線，若是觀眾都轉到 Disney+，仍然能有收入。

在疫情之前，美國電影製片量就已經在減少，美國主要電影公司在 2015 年發行 147 部電影，到 2019 年僅剩 124 部電影，這跟電影製作費用越來越高，票房也越來越集中在大製作片上的趨勢有關。

市場對這樣的趨勢也有相反看法，認為大製作電影其實反而不利於完全脫離院線，因為院線還是重要營收來源，一部票房 20 億美元的大片，製作方可獲利 8 億美元，有部分分析師認為，若完全不靠院線，純粹要從月費上去回收，看來並不容易。

但比較 Netflix 與迪士尼營收，Netflix 2020 年第二季營收在疫情推動下來到 61.48 億美元，迪士尼的電影工作室部門，2019 年第二季營收為 38.36 億美元，2020 年第二季因為疫情影響營收腰斬，僅剩 17.38 億美元，相對的，迪士尼直接串流影音部門的營收，包括 Disney+、Star、ESPN+ 等，在 2020 年第二季則成長 2%，至 39.69 億美元。也就是說，串流影音平台營收早已經超越電影營收。

隨著疫情肆虐，歐美觀眾大增家庭消費，其中包括大買新電視，在畫質更好的家中電視搭配下，直接串流影音觀看最新電影，比前往電影院方便、輕鬆，更不用配合放映時間，一旦習慣這樣的觀看模式，要消費者再挪動屁股前往電影院，恐怕就很困難了。

既然如此，對迪士尼來說，不如跳過院線，直接賺取月費，目前直接串流的營收，與疫情前的電影工作室部門相當，若能進一步衝刺到與 Netflix 相當，則可彌補電影院線方面的損失綽綽有餘，在這樣的算盤下，迪士尼勢必會推出更多只針對 Disney+，Disney+ 獨占，或是至少 Disney+ 與院線同步上映的作品。

至於院線體系在這樣的狀況下該如何生存下去，只能自求多福了。

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