從統計數字看不到的危險：新冠肺炎康復後的「Long COVID」

【文‧Nana Ho】

由於致死率不高，不少人認為新冠肺炎並不像人們所說那樣危險，然而有越來越多康復者遇到意想不到的潛在嚴重併發症，成為「Long COVID」一員。這些無法表面看透的數字也帶來新冠肺炎疫情背後潛藏的風險。

截至 10 月 20 日，新冠肺炎（COVID-19，新冠肺炎）在全球有 4,030 萬起紀錄病例，其中 2,760 萬已康復、112 萬人病故，這表示約有 1,158 萬名患者仍在與疾病抗爭。

單純從數字來看，很容易讓人誤會新冠肺炎沒有那麼危險，然而這些數字沒有提及的是，許許多多康復者都遇到意想不到的嚴重併發症。由於案例過多，以至於國外現在甚至有專門稱呼形容康復後仍持續出現各種怪異症狀的人：Long COVID。

Long COVID 認為是新冠肺炎的慢性版，包含出現在兒童身上的多系統炎症綜合症（multisystem inflammatory syndrome in children，MIS-C），發現也會在青少年身上出現，MIS 後續也證實會在成年人身上出現，稱為 MIS-A。

不論哪種版本，MIS 都可能導致危及生命的併發症，甚至可能需要住院或重症監護治療，然而 MIS 可能會毫無徵兆就出現，一切可能起源於一些你認為不是很嚴重的症狀。

好消息是，就像我們對新冠肺炎症狀出現順序越來越清楚，據紐約大學醫生的觀察，有時也有跡象顯示康復患者即將經歷 MIS-C 或 MIS-A。

感染新冠肺炎時，一些患者可能會出現不尋常的皮膚症狀，包含皮疹和稱為「新冠腳趾」（Covid Toe）的紅腫變化，但這裡所指的並不是感染時現象，而是 MIS 的前兆，也就是確定康復後才出現的新皮疹。

根據紐約大學朗格醫學中心皮膚科主任 Alisa Femia 的說法，MIS-A 還沒被報導時，她正在看一名患者的照片，該名 45 歲男子曾在數週前為確診妻子提供護理，現在他的手掌和腳掌出現暗紅色的圓形斑點，眼睛發紅且嘴唇極度乾裂，由於情況太怪異，Femia 也不得不聯想到 MIS-A 存在的可能。

「皮膚問題就在眼前，你沒辦法不看到它」。

考量到最早出現的是怪異皮疹現象，Femia 認為，皮膚科醫生可能更容易在患者中觀察到這種症狀，然而也並非所有人都能與 MIS-C 或 MIS-A 連結起來，考量到許多醫生可能甚至不知道這種病存在，許多康復患者可能並未受充分診斷，MIS-A 數量或許遭小覷​​。

除了皮疹，MIS-A 患者還可能出現一些常見症狀，包括發燒、胸痛、心臟問題和腸胃道疾病，儘管與新冠肺炎部分症狀重疊，但重要的是，MIS-A 患者不會出現新冠肺炎重症的關鍵症狀：呼吸急促。

MIS-C 或 MIS-A 患者 PCR 檢測將呈陰性，抗體檢測則可能呈陽性，顯示他們已經擊敗病毒感染，但這並不意味著危機解除，因為醫生仍無法完全解釋的原因，MIS-C 和 MIS-A 出現仍可能致命。一些醫生認為，可能正是新冠病毒抗體導致 MIS-A 出現。尚沒有確切證據支持下，這些都只是暫時性猜測，還有待後續更多檢驗研究證實。

對新冠肺炎和 MIS 有更多了解以前，請不要因統計數字小覷疫情的危險性，畢竟沒有人希望成為「Long COVID」的一員。

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