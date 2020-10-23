嬰兒也逃不過塑膠微粒 研究：禍首是塑膠奶瓶

【文‧黃嬿】

塑膠污染可說是影響人類最劇的毒物，幾乎可在地球每個環境找到塑膠微粒，現在科學家發現，若使用聚丙烯奶瓶沖泡嬰兒配方奶粉，會讓 1 歲內嬰兒每天平均接觸 160 萬個塑膠微粒。

聚丙烯雖然認為是安全的，並適合許多使用方式，因此聚丙烯是食品準備使用最廣泛的塑膠，造成烹飪過程微塑膠污染愈來愈嚴重。先前研究發現，在美國，成年人和兒童一整年吃下的食物、所喝的水和呼吸的空氣，平均暴露於 74,000~211,000 個塑膠微粒。

研究人員想確實測量塑膠微粒的含量，起因是看到一位同事正在用塑膠容器準備泡麵，原本容器看起來很硬，但倒入熱水後，容器變得更具延展和柔軟性，使他們想知道是否釋放出微塑膠。

結果發現該容器每升熱水釋放超過 100 萬個塑膠微粒，若使用室溫液體測試其他聚丙烯容器，例如塑膠瓶，發現每升釋放的微塑膠顆粒很少，從沒有到幾百個，因此讓他們了解熱是問題所在。

後來研究人員想到嬰兒奶瓶。聚丙烯嬰兒奶瓶占全球市場 83%，塑膠奶瓶較輕且耐摔，是選擇奶瓶時的首選，且一般來說，嬰兒奶瓶應該都很耐熱，不會因熱水變形，但實際研究結果恐怕讓人震驚。

研究人員選擇 10 個聚丙烯嬰兒奶瓶，並遵循常規建議的泡奶粉程序，發現熱水和搖晃步驟都產生大量塑膠微粒。當水溫從建議的 70°C 升高到 95°C，塑膠微粒釋放量從每公升 600 萬顆增加到 5,500 萬。僅是消毒過程，即將瓶子拆開並放入裝有 95°C 水的鍋中，塑膠微粒釋放量至少增加 35%。這些塑膠微粒大多數小於 20 微米，呈片狀，表面粗糙，平均厚度為寬度的十分之一。

研究人員比較奶瓶中塑膠微粒的平均釋放速率、塑膠瓶市場占比、奶瓶餵養率及嬰兒一天喝奶量，估計全球 48 個地區 12 個月以內嬰兒的暴露程度。平均而言，使用塑膠瓶餵養的嬰兒在出生第一年每天會暴露於 160 萬塑膠微粒下。

許多微粒只會排出體外，但還要進一步研究，有多少微粒會吸收到血液並傳到身體其他器官。科學家說，迫切需要評估此問題，特別是嬰兒。研究人員還制定減少塑膠微粒暴露的指南，但最好的辦法是在非塑膠容器準備配方食品。這項研究發表在《自然食品》雜誌。

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