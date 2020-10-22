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美國調查：過半民眾不了解電動車 但考慮改開電動車

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：科技新報攝）
（首圖來源：科技新報攝）

【文‧Chen Kobe】

史丹佛大學主持的一份調查顯示，有超過一半的民眾沒開過，也沒聽過朋友在開電動車，但他們願意在未來改開電動車。

針對美國民眾的這份電動車接受度調查顯示，57% 準備買車的民眾，會將電動車納入購車考慮，但有趣的是，65% 的受訪者表示從沒開過，也沒認識有任何人在開電動車。

油電大戰對台灣人來說，也許態勢更加明顯，從兩輪到四輪，雙方人馬永遠有新的話題可以戰。不過交通工具排放的廢氣，已經佔據全美三分之一的溫室氣體排放量，所以在這份調查中，最多人表示願意改開電動車的原因，是認為全球暖化問題需要改善。

我們先不跳入電動車是否比較環保這個戰場，但我們能肯定，這絕對給了想買車的人，一個最棒的理由。

也因為有 6 成的人其實對電動車了解不多，所以他們主要的幾個疑慮，其實大多不是大問題，也反映了大眾常見的誤解，像是比較容易起火燃燒、難保養、加速比較慢等。

除了這些常見誤會之外，最主要的考量還是在於充電方式，即便是在充電站密度遠遠高於台灣的美國，多數人還是對如何充電充滿擔憂。

畢竟買車對於一般大眾來說，都是人生中重大的決定，要從習以為常的加油站，改換到一個全新的能源方式，絕對需要做更多功課。對於現在到未來 5 年內準備要購車的朋友來說，選擇又更加困難，如果認真考慮要購入電動車，建議你要花更多時間去做功課，別被業務牽着鼻子走，以免花錢買後悔。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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