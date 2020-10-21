想和貓拉近關係？新研究證實「慢眨眼」有效

【文‧Nana Ho】

家裡有養寵物者總是會想盡辦法和寵物溝通，但有時也好奇牠們究竟聽不聽得懂，尤其與狗類相比，總是面無表情著稱的貓咪更難以捉摸，好消息是英國最新研究顯示，至少一種我們已知的溝通方式證實是有效的：下次想拉近關係，只需要慢慢眨眼就好。

如果您曾經花時間與貓相處，應該都曾看過類似眼瞼半閉、緩慢眨眼的臉部表情，就像人在微笑時會眼睛會變成月牙，貓咪的這種表情也往往出現在放鬆和滿足時，因此也被解讀為是一種「貓的微笑」。

許多貓主人相信可以複製這種表情，向貓表示我們是友好的並願意互動。為了證實這種解讀，在《科學報告》（Scientific Reports）最新論文中，英國薩塞克斯大學（University of Sussex）團隊設計兩個實驗，確認貓是否會對做出慢眨眼表情的人行為有所不同。

在第一項實驗中，研究人員找來 14 個不同的養貓家庭，對其中 21 隻貓進行測試。當貓在家中某處安穩休息時，主人被要求坐在距離一公尺處，在貓咪看著他們時緩慢眨眼。

相機記錄主人和貓咪的表情，並將結果與貓在日常中眨眼的情況進行了比較，結果顯示，與沒有互動的情況相比，人對貓做出慢眨眼後，貓回應眨眼可能性更高。

第二個實驗包括 8 個不同家庭 24 隻貓，流程與第一項實驗大致相同，只是這次不是主人眨眼，而是對貓咪來說完全陌生的研究人員，作為對照，同樣記錄貓對無眨眼研究人員的反應，並要求研究者向貓伸出手試探。結果顯示，慢眨眼後貓回應的眨眼可能性更大，也更傾向靠近研究人員的手。

據了解，這是首次透過實驗探索「慢眨眼」在人貓交流中的作用，研究作者、心理學家 Karen McComb 表示，作為研究動物行為家中又有養貓的人，他非常高興能證明慢眨眼在溝通中的實用性。

「這是許多貓主人都已經懷疑過的事情，找到證據證明這一點令人興奮」。

研究除了可以增加大眾對貓的理解，未來或許也能用於評估獸醫、收容所等環境中幫助貓的做法，由於慢眨眼確認對與陌生貓咪拉近關係有效，下次在街上見到貓時，不妨嘗試看看。

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