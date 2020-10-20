人類祖先滅絕都因氣候不適應 科學家：雷鳴般警訊

【文‧黃嬿】

全球暖化持續在地球各角落創下高溫紀錄，加州野火尤其引發關注，甚至燒掉仙境般的納帕山谷一座米其林三星餐廳，那是人類文明終究不敵大自然反撲的證據。最近結合氣候模擬與化石紀錄的研究顯示，人類很可能因不適應氣候變遷提早面臨滅絕。

最近科學家發現，大西洋溫度已創下 2,900 年來最高溫，雖然地球平均氣溫自 15 世紀最低溫度以來就穩定上升，且變暖速度和幅度前所未有，但最近十年是過去 3 千年來最熱的時期。小冰河時代發生在西元 1,300~1,870 年。

溫室氣體排放加速這種情況。先前科學家就發現，海洋吸收超過 93% 溫室氣體，過去 50 年溫室氣體主要來自燃燒化石燃料。此外，北極海冰面積也在 9 月測得自衛星記錄開始以來的第二低。今年稍早研究發現，即使今天大幅度減少排放量，深海也會在 2050 年前迅速變暖。

暖化恐怕是人類逃不掉的浩劫。近日發表在《地球》期刊論文研究結合氣候模擬和化石紀錄，試圖找出導致古代人類祖先早日滅絕的線索，結果發現氣候變化使人類祖先無法適應變暖或變冷溫度，可能在命運方面發揮重要作用。

研究人員針對 6 種人屬的生存狀況，包括巧人（Homo habilis）、匠人（Homo ergaster）、直立人（Homo erectus）、海德堡人（Homo heidelbergensis）、尼安德塔人（Homo neanderthalensis）和智人（Homo sapiens），研究人員依靠高解析度氣候模擬器提供溫度變化，包括過去 500 萬年降雨量和其他數據。他們還尋找一個化石資料庫，涵蓋 2,750 多項考古記錄，以模擬人種隨時間變化的氣候生態位，即物種當時所在之處，目的是了解早期人類的氣候偏好，以及他們對氣候變化的反應。

研究證明 3 種人屬，匠人、海德堡人、尼安德塔人在絕種前失去很大部分的氣候生態位。報告表示這種減少恰逢全球氣候發生急劇變化。就尼安德塔人而言，與智人的競爭可能會使情況更糟，當時智人從非洲走到中東一帶時遇上尼安德塔人，出現小規模混血。

研究人員表示對氣候變化影響的規律性感到驚訝。對滅絕物種而言，在滅絕之前，氣候剛好處在極端變化時期。研究人員說，「當我們面對前所未有的氣候變化時，這發現可能對當今人類提出警告。」

這項發現是雷鳴般的警告。研究人員進一步指出，「令人震驚的是，我們祖先的智力與地球其他物種相比都令人印象深刻，但無法抵抗氣候變化。」

儘管人類祖先能創新技術，包括使用火和精緻的石製工具，還形成複雜的社會網路，還會生產文化產物，但仍無法在劇烈的氣候變化下生存，隨著氣候變冷，他們很努力走到最溫暖的地方，但最終不夠維持生存。現代人面對氣候劇烈變化，人類祖先的滅絕劇本很可能再度上演。

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