受疫情衝擊「新人先開除」理論成真 弱勢族群就業起飛趨勢大反轉

【文‧藍弋丰】

當企業遇到不景氣，最晚僱用的新人往往最先被開除，就總體經濟來說也是如此。經濟成長最末期僱用的人，往往在景氣反轉時最先遭開除，如今隨著疫情造成美國經濟復甦趨勢急凍，「新人先開除」現象再度上演。

美國經濟自 2008 年全球金融風暴低點至 2019 年，原本將近 10 年連續成長，促成弱勢族群就業終於起飛，包括少數族裔、婦女就業。從勞動參與率來看，2009 年之後，不分族裔婦女勞動參與率快速下滑，黑人也是如此，到 2015 年來到谷底，自 2017 年起開始明顯回升，到 2019 年原本弱勢就業欣欣向榮，尤其是拉美裔就業呈大幅成長。

然而新冠肺炎疫情爆發後，原本勞動參與率提升最快的弱勢族群，反轉為下降最快的族群，不論黑人、拉美裔、不分族裔婦女，勞動參與率都大幅下降，呈現「新人先開除」現象。弱勢族群往往在景氣恢復時，最晚才開始感受到就業恢復，但景氣反轉時，也是最早被開除。

對女性來說，新冠肺炎疫情影響造成雙重打擊，首先是女性工作大多分布於服務業如餐飲業，而服務業受到最大打擊，這使大部分女性丟掉工作。不僅如此，由於疫情造成學校關閉，女性被迫在家照顧小孩，負責小孩教育，以及傳統上女性負責家人健康，因此防疫措施往往落到女性肩上，這使女性不只丟掉工作，還變得根本無法工作。

2019 年初入職場與家庭的年輕婦女勞動參與率上升最快，如今受打擊最大，美國平均第一胎生育年齡為 30 歲，而疫情後婦女勞動參與率下降最大的就是 25~34 歲年齡層。其中少數族裔女性受創更大，西語裔婦女勞動參與率下降 7%，黑人婦女勞動參與率下降 5.6%，白人婦女則只下降 3%。

男性方面，西語裔男性勞動參與率僅下降 1%，黑人下降超過 4%，白人男性則下降 1.7%。

工作機會方面，8 月白人男性工作機會小幅增加，9 月則大增超過 30 萬個工作機會；但相對 8 月白人女性工作減少幅度約 55 萬，遠超過其他族群，9 月減少超過 30 萬，與西語裔女性大約相當；西語裔男性工作增加，但女性的工作 8、9 月都大幅減少超過 30 萬；黑人方面，黑人男性的工作機會不論 8、9 月都減少，但黑人女性在 9 月工作機會略增。

許多疫情下仍成長的企業，如軟體業、電子商務，往往是白人男性就業為主，這增加了族群差距。大體來說，弱勢族群在疫情影響下受創最大，一如基本經濟學常識。現在的問題只在於：疫情結束後，這些人的工作會回來嗎，還是一去不復返？

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