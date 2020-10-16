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搜尋名人就中毒！《歌喉讚》女主角 Anna Kendrick 成網路最危險名人

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/Walt Disney Television CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Walt Disney Television CC BY 2.0）

【文‧Evan】

當你想到安娜‧坎卓克（Anna Kendrick）時，應該不會聯想到「危險」，她在《歌喉讚》（Pitch Perfect）電影展現美聲並首度擔綱女主角一戰成名，並在《魔髮精靈唱遊世界》（Trolls World Tour）為波比公主（Princess Poppy）配音，但她卻發現自己名列 McAfee 2020 年「年度十大網路最危險名人」之首。McAfee 持續追蹤最有可能導致惡意連結或網路釣魚攻擊可能的名人搜尋關鍵字，由於新冠病毒導致居家隔離，並呼籲大家保持社交距離，進而讓 2020 年網路使用量激增，惡意攻擊者也大加利用此千載難逢之機。

據《華爾街日報》報導，3 月網路使用率，在居家隔離規定開始實施時增長 25%。雖然整個夏季網路使用率突然提前上升之勢有減緩跡象，但遠端上學、居家辦公和電影院關閉等狀況讓網路使用率高於前幾年。

Anna Kendrick 最新電影《魔髮精靈唱遊世界》也配合趨勢，上映日當天突然轉至串流平台播放。環球影片一開始猶豫這部電影 4 月是否改採串流播放，因可能損害戲院產業；但對抗大流行時，網路點閱銷量破紀錄，這也使 Anna Kendrick 從 McAfee 2019 年的年度排名第四名上升到 2020 年第一名。

Anna Kendrick 和其他演員及音樂人都進入 McAfee 年度十大榜單，還包括吹牛老爹 Sean Combs、花邊教主 Blake Lively、小天后泰勒絲（Taylor Swift）和鳳凰女茱莉亞·羅勃茲（Julia Roberts）。這些名字讓人們在綿綿無絕期的難熬一年中喚起一種永恆的感覺。這完全反映到網路搜尋的轉變，在不確定的一年，愈來愈多使用者尋求懷舊和安逸感。根據 2019 年底研究，當人們充滿「不確定性和焦慮感」時，便會轉向「懷舊消費」（Nostalgic Consumption）。

但這些搜尋會對易受攻擊的使用者造成影響，這些使用者可能會與專門騙人點擊釣魚連結的惡意網站互動。搜尋 Anna Kendrick（再加上「Torrent」種子或「免費」之類關鍵字）可能會導致危險連結。根據商業科技顧問公司 Baringa Partners 網路安全專家 Lisa Toth 的說法，一旦點擊這些連結，假網站會「嘗試並接管你的電腦，然後安裝惡意程式。如果你的電腦沒有定期更新，且沒有良好的保護機制，這些惡意程式會記錄你鍵入的密碼，複製所有個人電子郵件和照片，或者將你的電腦鎖住並勒索贖金。」

勒索軟體比去年成長 7 倍

隨著越來越多的人待在網路世界，使勒索軟體 2020 年成長了 7 倍。勒索軟體是一種惡意軟體，會將電腦鎖住，直到你付給網路罪犯贖金後才會解鎖電腦。雖然網路罪犯愈來愈精明，但也會利用人們和這些表演者之間的情感聯繫。Baringa Partners 公司的 Dean Kelshall 解釋：「最容易受攻擊的，莫過於太信任連結或電子郵件以及過度感情用事的人。」

除了在《魔髮精靈唱遊世界》扮演波比公主，Anna Kendrick 還於 5 月在 HBO Max 主演美劇《愛情，很有關係》（Love Life）。結合了她持久受歡迎的程度，以及從兒童到成人的廣泛觀眾群等因素，使她在 McAfee 年度列表處於「最危險」狀態。McAfee 消費者終端區隔副總裁暨網路安全專家 Baker Nanduru 建議：「粉絲必須對自己的數位生活時時保持警惕，點擊任何連結前三思而後行。」

你可能會認為維持網路安全很容易，但搜尋「Anna Kendrick 免費」或「Anna Kendrick BT 種子」之後，只會得到一連串可疑連結。網路安全專家一致認為，應避免存取所有可疑網站，特別是網址含虛構單詞，以及有 .ru（俄羅斯）或 .icu（亦即「I see you」）等結尾字眼的網站要特別小心。如果你最終存取這些網站，有時會透過下載按鈕外掛引發過載，這些外掛有許多含廣告，甚至會直接下載病毒而不是原本以為的正常內容。Kelshall 強調，一旦點擊惡意網站，惡意攻擊者就有權「使用你的個資詐騙你，以你的名義舉債，甚至嘗試利用你的資訊洩露朋友和家人的個資」。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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