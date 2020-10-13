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如何從症狀區分新冠肺炎和流感？

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Nana Ho】

隨著時節進入秋冬，流感高峰期即將來臨，然而第二波新冠肺炎（COVID-19，新冠肺炎）疫情還在席捲歐美。由於兩種傳染病有許多相似症狀，科學家擔心，兩者交織成的「暴風雨」將成為公衛和醫療系統的惡夢。究竟有沒有特殊症狀能協助初步判斷病情？

根據美國疾管中心（CDC）說法，答案是有的，關鍵就在新冠肺炎最廣為人知的症狀：突發性嗅覺喪失（anosmia）或味覺喪失（ageusia）。

流感與新冠肺炎共享許多常見症狀，包含發燒／發冷、咳嗽、呼吸急促／呼吸困難、疲勞、喉嚨痛、肌肉疼痛、流鼻水／鼻塞、嘔吐／腹瀉，這些症狀相當常見可能難以判斷，但如果你出現嗅味覺喪失，就可能得更注意病情。

當然，有些人可能也曾因嚴重感冒、流感時鼻塞出現暫時性的「食不知味」，但這種情況通常只維持相當短時間。相較之下，幾乎所有新冠肺炎研究都證實嗅味覺喪失與感染相關，許多調查也發現這種症狀在確診者群體相當普遍，僅 13% 患者未出現。

與鼻塞、過敏造成的嗅覺失靈不同，新冠病毒會感染鼻內嗅覺細胞，隨後的炎症會阻止氣味到達可記錄氣味的神經，使氣味訊息永遠不會傳遞到大腦，因此如果是感染新冠肺炎失去嗅覺，甚至不會對洋蔥、咖啡等強烈氣味有反應。

另一種提示症狀是呼吸急促或呼吸困難，雖然仍不確定原因，但新冠肺炎患者似乎有時會在自己沒發現的情況下罹患肺炎，許多醫生建議可使用脈搏血氧儀觀察狀況，若血氧低於 92% 或更低，應盡早諮詢醫生。

當然，症狀並非所有人都相同，甚至國外有少數新冠肺炎患者回報出現皰疹、耳鳴、嘴巴破洞、飛蚊症等罕見症狀。因此若出現類流感症狀卻沒有出現嗅味覺異常，也不應自行判斷毫無感染可能，建議仍交由醫生綜合環境因素判斷評估是否需篩檢。

好消息是，由於各國對新冠肺炎疫情的多方防疫措施，今年的流感疫情大幅減少，只要持續保持社交距離、戴口罩且勤洗手，你甚至連症狀差異也不需要擔心。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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