偏見的作用 與不同階級的人聊天更燒腦

【文‧黃嬿】

與不同社會背景的人交談雖然可得到許多意想不到的見解，但其實整個過程更燒腦。一項研究發現，人們對富人或窮人的偏見，會讓一般閒聊更累人，因為與來自不同社會階層的人交談，比與背景相似的人說話需要更多腦力。

神經科學家使用大腦成像掃描追蹤個人對一系列因素，例如壓力、恐懼、成癮，甚至愛與慾望的神經反應，但最新研究發現，不同背景的兩個人對話，也會有獨特的神經生物學反應。

研究人員找來 78 個年齡 18~44 歲不同社會背景的人，讓他們配對談話 12 分鐘，談話內容包括最近著手的事情和一些客觀主題，譬如一個人告訴另一個人如何烤蛋糕。這些人的教育程度從輟學到完成大學教育的人都有，家庭年收入從低於 5 萬美元到超過 15 萬美元。

但研究人員沒有告知受試者某個人是否來自較貧窮或更富裕的背景，而是讓受試者根據外觀、舉止和對方的口語表達等線索得出答案。據功能性近紅外光譜（fNIRS）的新型神經影像系統，掃描大腦的血液流動和氧氣水平顯示，基於受教育程度或家庭收入，背景差異很大的兩個人交談時，認為能控制偏見的大腦背外側前額葉有較高活動，此大腦區域處理關於其他人的刻板印象及檢測和隱藏偏見方面發揮作用。

另外研究人員也要求受試者報告自我感覺，不同社會背景的人描述聊天時感到更焦慮，並發現過程更困難。研究人員說，如果人們感覺要付出更多努力，可能是因使用的是大腦不習慣使用的部分。

倫敦大學學院和美國耶魯大學研究作者表示，「這項研究顯示，如果我們遇到陌生人，大腦必須採取不同的工作方式才能成功完成任務。」

研究人員認為這項發現的價值在於，人類的大腦顯然設計了額葉系統，幫助人們應付多樣性。他們也相信，如果大腦使用某些途徑的次數越多，大腦會越有效，所以如果人們持續與不同社會階級的人對話，這些互動可能會更容易。這項研究發表在《社會認知與情感神經科學》期刊。

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